La borrasca ‘Regina’ dejará chubascos, barro y calima esta semana en Baleares

La borrasca Regina traerá chubascos y calima en Baleares, por lo que algunas precipitaciones podrían ir acompañadas de barro, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para los próximos días.

Los efectos del paso de la borrasca serán más notables a partir del martes. Asimismo, se registrará polvo en suspensión que dará lugar a calima en la Península y Baleares, por lo que algunas precipitaciones podrán ir acompañadas de barro.

Las temperaturas no experimentarán demasiados cambios, aunque pueden superarse los 22 grados.

La semana seguirá con lluvias y de cara al jueves y el viernes en el archipiélago podrían ser fuertes y persistentes, con acumulados significativos además de ir acompañadas de tormenta y granizo.

Durante el fin de semana, podría continuar la inestabilidad en el área mediterránea peninsular y Baleares, aunque en principio irá a menos.

En términos generales, la borrasca Regina provocará lluvias abundantes en Canarias, así como en el sur y este de la Península durante los próximos días, según el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. A su vez, también dará lugar a vientos muy fuertes y temporal marítimo, así como calima.

En lo que se refiere a las temperaturas, subirán este lunes y el martes pero, a partir del jueves, comenzarán a descender y el ambiente en la recta final de la semana será propio para la época.

Por días, la nubosidad irá en aumento, según Del Campo, con chubascos ocasionalmente tormentosos y localmente fuertes en el extremo occidental peninsular, así como precipitaciones en el área mediterránea, tercio sur y, de forma más dispersa, en puntos del interior.

A su vez, también habrá chubascos en el norte de Canarias y, además, calima en el sur e la Península y Baleares, mientras que las temperaturas no experimentarán grandes cambios. En este sentido, Del Campo ha puntualizado que se registrará un temporal marítimo en puntos costeros de Andalucía y Canarias, donde los vientos soplarán con rachas muy fuertes.

De acuerdo con el pronóstico, nevará en las cumbres de Canarias a partir de unos 1.600 a 1.800 metros en una jornada en el que las temperaturas serán más bajas en el archipiélago y más altas en la Península, sobre todo las nocturnas. Asimismo, se registrará polvo en suspensión que dará lugar a calima en la Península y Baleares, por lo que algunas precipitaciones podrán ir acompañadas de barro.

Ese día habrá vientos muy fuertes en el sur peninsular con temporal marítimo y olas de tres a cuatro metros en la costa andaluza al igual que en Canarias. En este último caso, habrá rachas muy fuertes de viento en las islas y el oleaje aumentará, pudiendo superar los cinco metros.