No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso de los meses, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 27 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 364 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Rafael está profundamente destrozado después de que Adriana muriese en sus brazos. Todo ello mientras Pedrito aprovecha la ocasión que se le ha presentado para enfrentarse a su tía Victoria, como nunca antes lo había hecho.

Hasta tal punto que consigue dejarla completamente sin palabras al recriminarle el daño que generan las cada vez más constantes guerras familiares. Es más que evidente que está empezando a llegar al límite, y de la peor manera. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han sido testigos de cómo Alejo está profundamente harto de las constantes insinuaciones por parte de Braulio. Es por eso que no ha dudado en aprovechar la oportunidad de imponerse, y de hacerlo de una manera contundente. Su primo no ha tardado en tener una reacción que dará de qué hablar.

¿Qué sucede en el capítulo 365 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, lunes 2 de marzo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de este impresionante y sorprendente proyecto que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo, inevitablemente y dadas las circunstancias, los Gálvez de Aguirre comienzan a sumirse en la oscuridad.

Es por eso que el paso de Enriqueta y Braulio consigue dejar a todos completamente descolocados y sin palabras, como no podía ser de otra manera. Y todo porque son planes que tienen estrecha vinculación con la familia. Todo ello mientras Luisa, con el corazón completamente destrozado, no duda un solo segundo en hacer el juramento que cambiará su vida para siempre. ¿Será capaz de cumplirlo, a pesar de los contratiempos que puedan llegar a surgir en el camino? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.