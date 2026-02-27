Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 26 de febrero, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 363 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, y tras el fallecimiento de Adriana, es evidente que ya nada volverá a ser lo mismo en Valle Salvaje. Es un hecho que están todos profundamente devastados con la triste noticia.

Es más, Rafael se siente verdaderamente incapaz de verse sacando a su hija adelante si no es junto a Adriana. Tanto es así que no duda un solo segundo en reunirse con Luisa para sincerarse sobre todos y cada uno de los miedos que está sintiendo ante esta nueva realidad. Ella, por su parte, se muestra profundamente dispuesta a hacer todo lo que está en su mano para descubrir toda la verdad sobre el nacimiento de esa niña. Es más que evidente que no va a parar hasta conseguir su cometido, sin importar en absoluto las posibles consecuencias.

¿Qué sucede en el capítulo 364 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 27 de febrero?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo Pedrito no duda un solo segundo en plantar cara a su tía Victoria. Es más, la deja completamente sin palabras al recriminarle el daño ocasionado por las continuas guerras familiares. Después de todo, no ha podido evitar estallar ante la situación.

Pero no todo queda ahí, puesto que Alejo se muestra profundamente harto ante las constantes insinuaciones de Braulio. Es por eso que no ha dudado un solo segundo en imponerse, sin importarle lo más mínimo la reacción que pueda llegar a tener su primo. Además, somos testigos de cómo Enriqueta hace todo lo que está en su mano para evitar que Braulio se marche. ¿Lo conseguirá, a pesar de que tiene todo en contra? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.