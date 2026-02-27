Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, jueves 26 de febrero

El Hormiguero y La Revuelta cierran una nueva semana en la que el fútbol ha vuelto a dejar días complicados para los dos programas, pero la semana que viene será todavía peor con los partidos de vuelta de la Copa del Rey. Pero de eso ya hablaremos en Happy FM la semana y lo analizaremos. Ayer, jueves 26 de febrero, fue el último enfrentamiento del mes de Motos y Broncano, teniendo enfrente a Jorge Javier Vázquez con la última gala de jueves de GH DÚO y con un Iker Jiménez firmando máximos de temporada con su Horizonte.

Nada cambia y desde noviembre el programa de Antena 3 sigue liderando, siendo el fútbol el único que le puede robar el primer puesto de access prime time, demostrando la enorme fortaleza que tienen las hormigas más famosas de la tele. La visita de Dani Martínez firma un buen 14.3 % de cuota y 1.731.000 espectadores, datos habituales desde hace meses del programa. La Revuelta sigue sin recuperar su hueco y se mantiene por debajo del 12 % desde hace semanas, acusando una etapa especialmente baja para Broncano. Con un 11.2 % de share y 1.337.000 espectadores, defiende la segunda posición.

La tercera posición del access ha estado muy reñida entre el tramo exprés de GH DÚO (8.3% y 1.008.000) y Horizonte (8.1% y 993.000), dejando claro que el salto de Iker Jiménez a esta competida franja es un acierto para Cuatro. Mientras tanto, la gala de reality consigue peores datos que First Dates, dejando claro que Sobera y sus citas son mejor opción y deberían pensar en ampliar su emisión a más días de la semana, no sólo de lunes a miércoles.

El Intermedio (7.3 % y 890.000) sigue notando la llegada de Horizonte como competencia y vuelve a perder en su enfrentamiento con Cuatro. Por su parte, Cifras y letras sigue demostrando que es uno de los mejores programas de La 2 y se mantiene por encima de lo habitual con un gran 6 % y 757.000 espectadores.

Dani Rovira se estrena en La 1 perdiendo contra Iker Jiménez

La segunda parte de la noche ha estado más reñida, teniendo a Perdiendo el juicio, la gala de GH DÚO, Horizonte y el estreno de Al margen de todo. Los cuatro programas han estado por encima del doble dígito en cuota de pantalla y la victoria se ha vendido cara en una de las noches de más consumo televisivo de la semana (junto a la del domingo).

Hay que mirar con lupa los datos para encontrar al ganador, ya que el diferente horario de cada uno de los programas hace complicado saber quién gana. Es por eso que ofrecemos los datos en la estricta franja de competencia, es decir, los minutos en los que los cuatro formatos se emitían a la vez.

‘Perdiendo el juicio’ : 12.1 % y 958.000

: 12.1 % y 958.000 ‘GH DÚO’: 11.8 % y 936.000

11.8 % y 936.000 ‘Horizonte’: 10.8 % y 855.000

10.8 % y 855.000 ‘Al margen de todo’: 10.4 % y 823.000

La serie de Elena Rivera demuestra que la ficción en abierto sigue teniendo hueco en la televisión y lidera por tercera semana consecutiva, aunque el próximo jueves tendrá que competir contra el estreno de Supervivientes y sus esperados saltos desde el helicóptero.

GH DÚO sigue débil, pese a que se acerca el final de una edición muy polémica, debiendo conformarse con el segundo puesto. Destaca la segunda parte de Horizonte, que los jueves realiza su versión extendida, logrando el tercer puesto del prime time, desactivando el estreno de Al margen de todo, el programa de Dani Rovira que busca llenar el hueco dejado por Marc Giró.