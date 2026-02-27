El Barcelona evita al PSG y se enfrentará al Newcastle en octavos de la Champions

El FC Barcelona ya conoce su rival en los octavos de final de la Champions League. Será el Newcastle. Tras acabar quinto en la fase de liga de la máxima competición europea, el conjunto azulgrana no ha tenido que pasar por los playoff y se evitaba jugar dos partidos extra. No obstante, se podía medir a dos posibles rivales muy duros: PSG o Newcastle. Finalmente, el sorteo celebrado este viernes ha deparado que el elegido sea el Newcastle. Será el primer escollo en su camino hasta la final del 30 de mayo en el Puskas Arena de Budapest.

Los catalanes se metieron en los octavos de final de manera directa in extremis. Su goleada frente al Copenhague en la última jornada de la fase de liga, sumado al empate entre PSG y Newcastle y otros resultados de rivales directos como Real Madrid y Atlético les permitieron ascender hasta la quinta posición de la clasificación y evitar pasar por el playoff por segundo año seguido.

La fortuna ha sonreído al Barcelona a medias. Han evitado al PSG, el gran coco, y se medirán al Newcastle en octavos de final de la Champions. Los ingleses vienen de derrotar al Qarabag por 9-3 en el global de la eliminatoria, pero en la Premier no están bien, acumulan una victoria en los últimos cinco partidos y ocupan la undécima posición de la clasificación.