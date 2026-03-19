Rufián y Podemos negocian una plataforma con Irene Montero de nº 1 en Madrid y el de ERC de nº 1 en Barcelona

El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, y Podemos, partido fundado por el ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, negocian una plataforma con Irene Montero para que la que fuera ministra de Igualdad sea la cabeza de lista en Madrid y el de ERC de nº 1 en Barcelona. Ambos pretenden que sea una plataforma electoral «plural» a la que se sumen el resto de formaciones de extrema izquierda para las próximas elecciones generales.

Rufián y Montero protagonizarán el 9 de abril en Barcelona un acto conjunto para reflexionar sobre el futuro de la izquierda. A este acto acudirá también el ex dirigente de los Comunes Xavier Domènech, según ha adelantado RTVE. Tendrá como lema Què s’ha de fer?, es decir, ¿Qué hay que hacer?.

La maniobra de Rufián y Podemos a la coalición de Sumar e Izquierda Unida. Esa plataforma ha vacilado durante las últimas semanas sobre quién liderará el espacio de extrema izquierda después de que la fundadora del partido magenta y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, diera un paso atrás.

El primero en sonar como posible candidato fue el actual ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy. Él mismo lo descartó en declaraciones a los medios de comunicación desde el Congreso, apenas minutos antes de la sesión de control al Gobierno.

El acto, según han señalado fuentes cercanas al mismo, pretende reflejar las ideas respecto a la situación del espacio de extrema izquierda, pero en un principio no buscaba versar sobre las alianzas electorales.

No es el primer acto del diputado independentista. Rufián lleva meses organizando el espacio a la izquierda del PSOE para que vaya unido en una lista conjunta.

El primer acto lo realizó en febrero. Fue un acto similar, en este caso en Madrid, en el que estuvo presente Emilio Delgado, dirigente de Más Madrid. Allí, se reflexionó sobre la necesidad de que la izquierda evitará la división electoral.

El Gobierno celebra el acto

El Ejecutivo socialista ya celebra que se tejan alianzas en la extrema izquierda. La vicepresidenta primera del Gobierno y nº 2 del PSOE, María Jesús Montero, ha asegurado que ve con buenos ojos el acto conjunto de Rufián e Irene Montero para reflexionar sobre el futuro de la izquierda. Aun así, cree que deberían estar en él todas las formaciones a la izquierda del PSOE.

«La articulación de la izquierda del PSOE es importante, tienen que hacerlo de forma que sean capaces de rentabilizar lo más posible a las personas que no quieren votar al PSOE pero son de izquierda», ha indicado este jueves en un desayuno informativo de RTVE y EFE.