Irene Montero delira: acusa «a la ultraderecha» de utilizar a los therian «para difundir su odio»

La eurodiputada y ex ministra de Igualdad Irene Montero ha acusado este martes a través de las redes sociales a la «ultraderecha» de usar a los therian (personas que se identifican como animales) para «difundir su odio en España y en todo el mundo».

«Ahora la ultraderecha te crea la gran preocupación por los therians, diciendote que son una nueva identidad consecuencia de la cultura woke y de una moda progre. Y con esta gran bola lanzada, los medios e influencer de derecha sacan decenas de bulos para alimentar el odio en España y en todo el mundo», ha indicado Montero en un vídeo que ha publicado en su perfil de X.

Montero concluye su vídeo con un llamamiento a «frenar la escalada»: «Que los therians no les sirvan para seguir extendiendo el odio». El fenómeno therian se ha reflejado recientemente a nivel social con convocatorias multitudinarias en plazas como la Puerta del Sol de Madrid o el Arco del Triunfo de Barcelona en las que apenas han aparecido jóvenes que se identifiquen como animales.

¿Qué son los therian?

En los últimos años, ha empezado a ganar visibilidad este fenómeno poco conocido llamado therian, que ya cuenta con seguidores en España y otros países. Son personas que, como ya se ha mencionado previamente, sienten que, en un nivel profundo, su identidad no es completamente humana, sino que está conectada con un animal específico, en especial perros y gatos.

Lo más llamativo de esta tendencia es que muchos therians adoptan comportamientos animales en su vida cotidiana: caminan en cuatro patas, emiten sonidos como ladridos o maullidos, y utilizan ropa o accesorios que imitan rasgos animales. Esta forma de vivir su identidad ha despertado curiosidad, debate y, en algunos casos, controversia, al mismo tiempo que genera un espacio de reflexión sobre la diversidad de identidades y subculturas en la sociedad actual.

Algunos therians expresan su identidad de manera visible en la vida cotidiana: