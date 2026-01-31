Irene Montero llama a «barrer» España de votantes de derechas con un ‘ejército’ de inmigrantes ilegales

Irene Montero ha llamado a «barrer» España de votantes de derechas con un ejército de inmigrantes ilegales este sábado en Zaragoza en un mitin de Podemos en el marco de la campaña electoral del 8 de febrero de las elecciones de Aragón. La eurodiputada y secretaria política de la formación, Irene Montero, estaba junto a la secretaria general y diputada Ione Belarra; la candidata de Podemos-Alianza verde a la Presidencia del Gobierno de Aragón, María Goikoetxea; el cabeza de lista por Huesca, José Ángel Pérez Marcuello; el coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde; y la periodista de Canal Red Laura Arroyo.