Un dirigente del PSOE en Aragón se presenta en el mitin de Ayuso y se hace una foto con ella

Pedro Loscertales, presidente del PSOE de la Comarca de Monegros, acudió este pasado sábado a un acto en Huesca protagonizado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El socialista, que estuvo sentado a unos pocos metros de distancia de la dirigente del PP, se acercó a saludarle al finalizar el evento y le pidió fotografiarse con ella.

El episodio tuvo lugar pasadas las 19:00 horas de la tarde en el Auditorio Carlos Saura del Palacio ubicado en la capital oscense. Un enclave al que había sido invitada la líder del PP de Madrid para ser la ‘protagonista estrella’ del programa especial La tarde de Huesca de Altoaragón Televisión.

Ayuso, que ha permanecido durante todo el fin de semana en Aragón para arropar al líder de los populares, Jorge Azcón, en su camino a la reelección de la presidencia del Ejecutivo regional, destacó en este mismo espacio «el castañazo» que podrían resultar los comicios del próximo 8 de febrero para su rival del PSOE, la ex ministra Pilar Alegría.

Una caída en las urnas, apostilló la presidenta madrileña, que su juicio serían «una broma» en comparación a lo «le espera a Sánchez». Estas palabras fueron secundadas con sus aplausos por más de un centenar de personas que estaban congregadas en el auditorio al que acudieron únicamente para escuchar a la líder madrileña.

Lo cierto es que, entre los presentes en la sala, destacó por encima de todas una persona conocida por los aragoneses, más aún por los ciudadanos de Huesca: Pedro Loscertales. El presidente socialista de la Comarca de Monegros, también alcalde de Castelfrotite, no quiso perderse el evento. Junto a él, estaban también su esposa un concejal del Ayuntamiento de Zaragoza, no adscrito, Antonio Laborda.

Loscertales, que estuvo sentado junto a sus acompañantes en la segunda fila del auditorio, estaba a apenas unos metros de la presidenta Ayuso. Al finalizar el evento, no pudo esconder su entusiasmo por querer acercarse a saludar a la líder de los populares madrileños. Tras esperar una amplia y con una sonrisa, le pidió fotografiarse con ella para llevarse lo vivido en la tarde de éste sábado para el recuerdo.