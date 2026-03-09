Dimite el concejal del PSOE que lanzó un café a la cara del portavoz de Vox en Aranjuez

José María Cermeño, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Aranjuez, presentará este martes su renuncia al acta de edil. Así lo han confirmado fuentes del PSOE-M, tras admitir el propio afectado que su conducta fue «inadecuada.

El incidente ocurrió durante una comisión informativa en febrero, en medio de un debate acalorado (relacionado con temas de transporte y la línea C-3 de Cercanías). Según la denuncia interpuesta por el portavoz de Vox y concejal de Desarrollo Tecnológico, Informática, Transporte y Movilidad, David Esteban Fernández Domínguez, Cermeño le lanzó un recipiente con café directamente al rostro después de un intercambio de insultos: el socialista lo llamó «gilipollas» y «fascista», a lo que el edil de Vox respondió tildándolo de «vago». El proyectil no impactó de lleno, ya que Fernández lo esquivó.

Según relata la formación política, fue en ese momento cuando un concejal del PSOE defendía, de manera exaltada, que no se admitiera la propuesta que presentaba el concejal delegado de transportes.

En el transcurso del debate, el portavoz del PSOE (concejal diferente al denunciado) profirió el insulto «gilipollas» dirigido al concejal de Vox. Ante esa situación, el edil de la formación liderada por Santiago Abascal solicitó al presidente que llamara al orden al concejal socialista.

Lejos de rebajar la tensión, el concejal denunciado respaldó a su compañero entre gritos de «¡Porque lo eres, además de fascista! El concejal de Vox respondió calificándole de «vago», en un contexto de evidente crispación.

Acto seguido, y como consta en la denuncia presentada, el concejal del PSOE lanzó de manera agresiva un recipiente con café en dirección al rostro del portavoz de Vox. El impacto fue de tal violencia que el recipiente terminó golpeando con fuerza la pared, gracias a que el edil logró esquivarlo por reflejo, evitando así que le alcanzara en el rostro.