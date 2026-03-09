Macron anuncia que el portaaviones que escolta la fragata española realizará una misión «sin precedentes» en Ormuz

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha informado este lunes que se está preparando una gran operación internacional «sin precedentes», de naturaleza estrictamente defensiva, con el propósito de garantizar la reapertura gradual del estrecho de Ormuz; en este operativo participará el buque insignia de la marina francesa, el portaaviones Charles de Gaulle y recordemos que la misión de la fragata española Cristóbal Colón es la de escoltar al buque francés, el único nuclear de Europa accidental.

Este paso marítimo resulta clave, ya que por él transita una proporción muy significativa del petróleo, el gas y otros bienes esenciales a nivel global. Según ha detallado Macron —en declaraciones realizadas desde Chipre—, la iniciativa busca escoltar buques comerciales y petroleros una vez que se supere la etapa más aguda del conflicto actual en Oriente Medio, coordinándose con países tanto europeos como de fuera del continente. El enfoque se presenta como puramente de apoyo y protección a la navegación, sin implicar acciones ofensivas.

Macron anunció que enviará a la región «ocho fragatas», una movilización que calificó de «sin precedentes», que se sumarán a otras dos anunciadas la pasada semana.

«La presencia francesa, que se desplegará desde el Mediterráneo Oriental hasta el mar Rojo y (…) frente a las costas de (el estrecho de ) Ormuz, movilizará ocho fragatas, dos portahelicópteros anfibios y nuestro portaaviones» Charles de Gaulle, dijo Macron desde la ciudad chipriota de Pafos.

Y ha añadido: «El objetivo de Francia es contribuir a la distensión, a la seguridad de nuestros ciudadanos, a la seguridad de nuestros socios y a la libertad de navegación y la seguridad marítima», informa Efe.

En este sentido, señaló que «está en marcha» una misión internacional de carácter «defensivo» para «abrir progresivamente» el estrecho de Ormuz, por donde pasa un importante porcentaje del crudo y del gas mundial, así como de otros productos esenciales.

El Elíseo informó de que Macron visitará esta lunes el portaaviones francés de propulsión nuclear Charles de Gaulle, que se encuentra actualmente frente a las costas de Creta, en el Mediterráneo oriental, adonde se ha desplegado ante la situación en Oriente Medio.