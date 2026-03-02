Macron anuncia que reforzará el arsenal nuclear de Francia: «No dudaré en usarlo para proteger nuestros intereses»

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado que reforzará la capacidad nuclear de su país para estar «a la altura del desafío nacional y europeo» en un mundo que «se endurece» y ha advertido de que tomará «la decisión que sea indispensable para la protección» de sus «intereses vitales».

El presidente francés ha avisado de «una conflagración posible» en sus «fronteras». Así lo ha trasladado desde la base militar bretona de L’île Longue en un discurso a favor del refuerzo de la disuasión nuclear francesa en un contexto marcado por el conflicto de Oriente Medio y la amenaza que supone Rusia para Europa.

«Nuestro país tiene este arma fuera de lo común que es la base de nuestra defensa. La decisión última de utilizarlo es del presidente. No duraré en tomar la decisión que sea indispensable a la protección de nuestros intereses vitales», ha señalado.

En concreto, el presidente francés ha anunciado que Francia aumentará el número de sus ojivas nucleares, cuya cifra no revelará, así como la construcción de un nuevo submarino de misiles balísticos de propulsión nuclear, que se llamará El Invencible y será botado en 2036. «Es esencial modernizar nuestro arsenal nuclear», ha subrayado.

