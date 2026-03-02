La geolocalización de un iPhone y de unos AirPods delataron a un agente de los Mossos d’Esquadra que le robó el teléfono y los auriculares a un hombre muerto en una calle de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona). Tras la denuncia de la familia, el iPhone dio señal en la comisaría de los Mossos y los auriculares dos días después en el domicilio del agente.

La sentencia relata que el mosso condenado por robar estaba de servicio el día de los hechos, y acudió junto a un compañero por el aviso del hallazgo de un cadáver en la vía pública. El fallecido, un joven colombiano, llevaba una mochila y en su interior el teléfono móvil de marca Apple y los auriculares, entre otros objetos de valor.

«Con ánimo de hacer suyo el iPhone, antes de que los agentes de los Mossos d’Esquadra procediesen al redactado del documento de cadena de custodia de las pertenencias del finado, los cogió y de esta manera no se dejó constancia en el acta», dicta la sentencia que explica como al redactar la minuta policial, el mosso condenado por robar sustituyó los auriculares inalámbricos por otros «color blanco», para generar confusión y se quedó los aparatos de la marca Apple.

Geolocalizaron AirPods en casa del mosso

Los hechos tuvieron lugar el 27 de octubre del año 2021, cuando una patrulla de la que formaba parte el mosso condenado por robar, acudió a un aviso del cadáver de un hombre en la calle. Al llegar, los servicios de emergencia le entregaron la mochila de la víctima a los mossos.

Unos días después del suceso, la viuda del hombre fallecido acudió a la comisaría de Santa Coloma de Gramenet para reclamar las pertenencias de la víctima y descubrió que faltaban el móvil y unos AirPods inalámbricos.

Usando una aplicación, la viuda descubrió que el teléfono del muerto dejó de dar señal en la comisaría de Mataró la noche en que falleció su propietario y dos días más tarde los auriculares dieron señal en el domicilio del agente acusado.

La fiscalía ha reclamado dos años y medio de prisión, pero la condena fija 13 meses de cárcel para el mosso, además de una indemnización de 850 euros para la familia de la víctima en concepto de responsabilidad civil, correspondientes al valor de los dispositivos desaparecidos.

Igualmente, el agente deberá cumplir un tiempo similar de inhabilitación y será sancionado por los Mossos d’Esquadra. La sentencia aplica al condenado el agravante de cometer el delito «prevaliéndose de su carácter público de agente de la autoridad».