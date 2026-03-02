Los padres de las jóvenes captadas por las pseudomonjas HAM denuncian que la Iglesia les ha abandonado

Una veintena de padres, víctimas y ex miembros de la Asociación Pública de Fieles Hijas del Amor Misericordioso y Hermanos del Amor Misericordioso (HAM) ha remitido al Papa León XIV una carta formal, fechada el 20 de enero de 2026 en Madrid, denunciando presuntos abusos, manipulación psicológica y prácticas sectarias.

La Archidiócesis de Madrid intervino la asociación el 28 de julio de 2025 y decretó la salida temporal de su superiora general, María Milagrosa Pérez Caballero, apodada «Marimí». Sin embargo, los familiares aseguran que la situación sigue siendo «gravísima». Lamentan que han pedido cuatro reuniones al arzobispo José Cobo sin éxito. Esgrimen sus sospechas de que hay laicos que financian esta pseudocongregación con ninguna transparencia.

La congregación fue aprobada en su día por el cardenal Antonio María Rouco Varela y agrupa actualmente a más de un centenar de jóvenes, hombres y mujeres de entre 18 y 30 años, además de laicos adinerados afines al grupo. Según los testimonios recogidos, el perfil de las reclutadas responde a personas con «traumas» o vulnerabilidades psicológicas: «Captan a niñas y a niños débiles mentalmente, vulnerables, que tienen traumas».

El Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica investigó la asociación y apreció, según el comunicado oficial de la archidiócesis, «verosimilitud en aspectos cuya competencia pertenece al Dicasterio para la Doctrina de la Fe».

El tribunal llegó a recomendar la supresión de la asociación. La archidiócesis nombró entonces comisaria extraordinaria a Pilar Arroyo, que ha trabajado, según los propios padres afectados, «como una jabata» —con una tenacidad y esfuerzo sin descanso— pero sin conseguir doblegar al núcleo duro de unas diez personas que controlan la comunidad y que han llegado a afirmar que «la Iglesia era el demonio, que el obispo era el demonio, que Pilar Arroyo era el demonio».

El núcleo duro

Las denuncias incluyen presuntos abusos cometidos por la propia superiora, quien habría justificado su conducta con argumentos místicos: «La madre Superiora le decía que es que Dios se lo mandaba».

La carta al Papa describe también rituales de exorcismo sobre menores sin autorización canónica, supuestas terapias de conversión de la homosexualidad —prohibidas por la legislación civil española—, y la manipulación de la Sagrada Eucaristía para prácticas ajenas al culto.

Se documenta además un culto a la personalidad: Marimí es considerada «santa en vida» y se veneran reliquias del supuesto fundador, el padre Antonio Mansilla Casas, fallecido en 2004. Se trata de hilos de alguna prenda de ropa que llevó puesta el sacerdote, a los que se sumarían pelos de la propia Marimí.

Las familias denuncian un «secuestro emocional» sistemático: visitas limitadas a una vez al mes, una llamada telefónica periódica y una presión constante sobre quienes han salido para que «no se descarrilen» y mantengan «obediencia espiritual».

«Están totalmente abducidas, totalmente comidas el coco», lamenta uno de los padres en conversación con OKDIARIO. Varias jóvenes presentarían trastornos psiquiátricos y estarían medicadas dentro de la comunidad.

Getafe: el flanco sin cerrar

La carta alerta también de la rama masculina, los Hermanos del Amor Misericordioso, radicados en Serranillos del Valle (Getafe), anteriormente en Cubas de la Sagra. Sin reconocimiento jurídico formal, este grupo ha ido ordenando sacerdotes con «formación interna autorreferencial, al margen del seminario canónicamente erigido».

Algunos ordenandos carecen incluso de estudios civiles obligatorios. Estos sacerdotes ejercen hoy como párrocos y vicarios en parroquias de la diócesis de Getafe con el respaldo del obispo Ginés García Beltrán, quien, según los denunciantes, ha ignorado las conclusiones de la Rota y las decisiones del cardenal de Madrid, José Cobo. «Resulta igualmente dolorosa la falta de unidad y de comunicación entre los obispos», señala la carta.

Los afectados temen además una reagrupación del núcleo duro en otras diócesis donde HAM ya tiene presencia, o incluso al margen de la Iglesia, a la que acusan de «modernista». «Han manifestado en ocasiones la voluntad de permanecer unidas aún al margen de la Iglesia», advierte el escrito.

Las familias estudian ahora presentar denuncias ante los juzgados civiles por los presuntos abusos. Una ex miembro que abandonó la comunidad hace nueve años podría ofrecer próximamente su testimonio en el anonimato.

La respuesta del Papa León XIV, que esperan que llegue pronto, marcará si la jerarquía es capaz de proteger a los más vulnerables o si el silencio institucional se convierte en cómplice involuntario del daño.