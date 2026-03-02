Un petrolero aliado de EEUU arde en el estrecho de Ormuz tras un ataque de Irán con drones

La tensión en el Golfo Pérsico ha alcanzado este lunes: un petrolero aliado de EEUU ha ardido en el estrecho de Ormuz tras un ataque de Irán con drones. El ataque se ha producido en medio de un clima de alta tensión regional, en el que Irán busca responder a las operaciones militares de Estados Unidos e Israel en su territorio. El petrolero Athe Nova, aliado de Estados Unidos, sigue ardiendo en el estrecho de Ormuz después de ser alcanzado por dos drones», ha indicado la Guardia Revolucionaria, los sicarios de los ayatolás, en un comunicado.

El estrecho de Ormuz, considerado el paso marítimo más vital para la exportación de petróleo del mundo, conecta a los principales productores del Golfo, como Arabia Saudí, Irán, Irak y Emiratos Árabes Unidos, con el Golfo de Omán y el Mar Arábigo. Por donde circula aproximadamente un quinto del petróleo mundial, cualquier alteración en este corredor estratégico tiene consecuencias directas sobre los mercados energéticos globales.

Además del petrolero, las fuerzas iraníes han realizado una serie de ataques coordinados en la región. Según informes, hasta doce drones fueron lanzados contra la base estadounidense de Arifjan en Kuwait, mientras que la base aérea de Al Minhad en Emiratos Árabes Unidos fue alcanzada con seis drones y cinco misiles balísticos. También se reporta que la instalación naval estadounidense NSA fue atacada con otros seis drones, en lo que las autoridades iraníes denominan la Operación True Promise 4.

La Guardia Revolucionaria anunció además el cierre del estrecho de Ormuz, lo que provocó que navieras y operadores suspendieran sus operaciones y que las aseguradoras retiraran su cobertura en la zona. Los sistemas de seguimiento de tráfico marítimo muestran que el tránsito se ha paralizado por completo, un hecho que amenaza la estabilidad del suministro de petróleo y eleva la preocupación en los mercados internacionales.

Este ataque y el cierre del estrecho se produce en un contexto de escalada militaren el Golfo Pérsico. Cualquier provocación adicional tendría repercusiones inmediatas en la seguridad marítima y la economía global, con el riesgo de encarecer los precios del petróleo y aumentar la incertidumbre geopolítica en la región.