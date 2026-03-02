Previsión AEMET: Andalucía con cielos nubosos, chubascos y vientos moderados en litorales

En el conjunto del territorio andaluz, se prevén intervalos de cielos muy nubosos con chubascos ocasionales a lo largo del día. La vertiente mediterránea experimentará nubes bajas y brumas matinales, mientras que se espera la presencia de polvo en suspensión, lo que podría generar depósitos de barro. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios y los vientos serán flojos de componente este, aumentando a moderados de componente sur, especialmente intensos en los litorales.

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 2 de marzo

Cielo cambiante con riesgo de lluvia en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada de hoy promete ser un juego de luces y sombras. A primera hora, la temperatura se mantendrá fresca, rondando los 10 grados, mientras el sol asoma tímido a las 07:54. A medida que avanza la mañana, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando los 20 grados, aunque la sensación térmica podría elevarse hasta los 23, haciendo que el aire se sienta un poco más pesado. La probabilidad de lluvia es baja en las primeras horas, pero ya por la tarde, el riesgo de chubascos se incrementa, así que es recomendable tener un paraguas a mano.

En cambio, el viento se presenta casi imperceptible, con una velocidad de 0 km/h, lo que permitirá disfrutar de una tarde tranquila. Sin embargo, la humedad, que puede llegar a ser del 95%, podría hacer que el ambiente se sienta más cargado. A medida que el sol se despide a las 19:18, las temperaturas descenderán a 12 grados y la noche se presentará fresca, con una mínima de 9 grados. Así, Sevilla se prepara para una jornada que, aunque puede traer sorpresas en forma de lluvia, también ofrecerá momentos de calidez y luz.

Córdoba: nubes y lluvias con viento fuerte

Las nubes se agrupan en el horizonte, presagiando un día de inestabilidad en Córdoba. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 6 grados, mientras el viento sopla suavemente, aunque se espera que su intensidad aumente a lo largo del día. A medida que avanza la jornada, la probabilidad de lluvia se eleva al 55% y el cielo se tornará más gris, dejando atrás la calma matutina.

La tarde traerá consigo un notable contraste, con temperaturas que alcanzarán los 21 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad que superará el 100%. Las ráfagas de viento podrían llegar a los 30 km/h, lo que sumado a la posibilidad de lluvias, convierte este día en uno para estar preparados. Mejor llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la inestabilidad será la protagonista.

En Huelva, ambiente templado con nubes y gotas

La jornada se presenta con un tiempo templado y algo nuboso, especialmente por la tarde, cuando las nubes podrían dejar caer algunas gotas. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 20 grados, con un viento suave que podría intensificarse en rachas, pero sin causar molestias significativas.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para salir a disfrutar de la ciudad. Aprovecha para respirar aire fresco y disfrutar de la compañía de amigos o familiares.

Cielo nublado y viento fresco en Cádiz

El día amanece en Cádiz con un cielo parcialmente nublado, donde la temperatura mínima ronda los 14 grados y la sensación térmica se siente similar. A medida que avanza la mañana, el viento del sureste soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 65 km/h, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco. La probabilidad de lluvia es muy baja, así que no se espera que la mañana traiga sorpresas.

Por la tarde, el cielo seguirá parcialmente nublado y la temperatura máxima alcanzará los 20 grados, con una sensación térmica que podría llegar a ser igual. La humedad, aunque moderada, puede hacer que el ambiente se sienta algo pesado. Con la puesta del sol a las 19:20, Cádiz disfrutará de más de 10 horas de luz, ideal para pasear y disfrutar de la ciudad.

Jaén: cielos cubiertos y probabilidad de lluvia

La mañana en Jaén se presenta con cielos cubiertos y una temperatura fresca que ronda los 8 grados, creando un ambiente algo gris. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará considerablemente, especialmente en la tarde-noche, donde se espera un ambiente más inestable y temperaturas que alcanzarán los 20 grados. Es recomendable llevar un paraguas y optar por ropa ligera pero abrigada, ya que la sensación térmica puede variar.

Ambiente fresco y nubes a la tarde en Málaga

Las primeras horas traen consigo un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 13 grados y un cielo despejado que invita a disfrutar del aire matutino. A medida que avanza la jornada, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 18 grados, mientras el viento del sureste sopla a 25 km/h, aportando una sensación de frescura.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes y, aunque la probabilidad de lluvia es baja, se recomienda estar atentos a posibles cambios. La noche caerá con temperaturas más suaves, alrededor de 15 grados y un ambiente más tranquilo, ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad.

Granada: cielos nublados y lluvia esperada

La mañana en Granada se presenta con cielos nublados y una sensación térmica fresca, rondando los 6 grados. A medida que avanza el día, el tiempo empeorará, con una alta probabilidad de lluvia que se intensificará por la tarde y noche, alcanzando temperaturas de hasta 15 grados. Es recomendable llevar un paraguas y vestirse en capas, ya que la humedad será notable y el viento soplará con fuerza. ¡No olvides disfrutar de un buen café caliente mientras esperas que pase la lluvia!

Almería: cielo despejado con nubes y lluvia ligera

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas mínimas alrededor de 12°C. A medida que avanza la mañana, el mercurio comenzará a ascender, alcanzando los 19°C por la tarde, aunque no sin la posibilidad de algunas nubes que podrían dejar caer alguna lluvia ligera en la tarde-noche, con un 25% de probabilidad.

Con el viento soplando del norte a 15 km/h y rachas que podrían alcanzar los 35 km/h, se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir al atardecer. La humedad, que variará entre el 45% y el 75%, puede hacer que la sensación térmica se sienta más intensa, así que es mejor estar preparado para un cambio en el clima.

