‘La Compañía’ sospechaba que Iglesias y su equipo filtraban datos a Inda: «No me extraña que hayan sido ellos»

Los chats internos del grupo secreto que coordinaba a Podemos con la Fiscalía Anticorrupción revelan que sus propios integrantes desconfiaban del entorno de Pablo Iglesias y llegaron a señalarle como posible fuente de las informaciones publicadas por el director de OKDIARIO. El mismo grupo que Pablo Iglesias y su entorno habían contribuido a crear para combatir las supuestas «cloacas del Estado» y neutralizar al ex comisario José Manuel Villarejo terminó volviéndose contra su propio impulsor.

Los chats de La Compañía a los que ha tenido acceso en exclusiva OKDIARIO revelan que varios de sus integrantes llegaron a sospechar que era el propio entorno de Iglesias el que filtraba información sensible al director de este periódico, Eduardo Inda. «No me extraña que hayan sido ellos», llegó a escribir uno de los miembros del grupo.

La sospecha dentro del búnker

La Compañía se había concebido como un espacio hermético. Un foro de confianza en el que dirigentes de Podemos, abogados del partido, periodistas afines y el fiscal anticorrupción José Grinda podían coordinarse sin que la información trascendiera. Sin embargo, las filtraciones se produjeron. Y cuando los integrantes del grupo trataron de identificar el origen de las fugas, las sospechas apuntaron en una dirección que nadie dentro del establishment de Podemos esperaba: hacia el propio círculo de Pablo Iglesias.

La frase que recoge uno de los audios a los que ha tenido acceso OKDIARIO es devastadora en su contundencia. Es la voz de Patricia López, ex periodista de Público e integrante de La Compañía, la que pronuncia las palabras que resumen la sospecha compartida por varios miembros del grupo: «No me extraña que hayan sido ellos».

Pero no era el único fragmento comprometedor del audio. En el mismo registro, López iba más lejos y articulaba una tesis que dejaba poco margen a la ambigüedad: «Me temo que Pablo, con los asesores que tiene ahora que ya estaban antes, es capaz de haber mandado ellos los mensajes a Inda para las noticias que sacó en verano. ¿Sabes? Porque es que pinta eso. Como que no les parecería suficiente lo que había sobre cloacas. Entonces ya provocaron ellos algo y…».

La frase se interrumpe, pero su significado es inequívoco. La periodista de Público no sólo señalaba a Mayoral y Del Olmo como los artífices de una estrategia de manipulación de pruebas: apuntaba directamente a que fue el propio entorno de Pablo Iglesias el que, de forma deliberada, filtró a OKDIARIO los mensajes que luego utilizaría como argumento para construir la teoría de la conspiración contra él.

Dicho de otro modo: habrían fabricado la evidencia de su propia persecución. El pronombre no dejaba lugar a la interpretación: se referían al entorno directo del secretario general. Las mismas personas que, según Gloria Elizo en ese mismo chat, habían destruido la tarjeta de Dina Bousselham porque «no se fiaban de ella»: Pablo Iglesias, Irene Montero, Rafa Mayoral y Juan Manuel del Olmo.

Pero López no se quedó ahí. En el mismo audio, la periodista —fallecida posteriormente— desarrolla su tesis con una precisión que resulta difícil de rebatir: «¿Entonces tú crees, Gloria [Elizo], que Rafa Mayoral… Es que yo lo veo, eh? Que fue capaz de diseñar una brillante estrategia que consistió en manipular pruebas y hacérselas llegar a Inda. Y de ahí la obsesión de Rafa y de Juanma del Olmo de vincular esto a las portadas de Inda de verano y no al puto informe PISA, que en enero sacaba la cuenta de Pablo Iglesias en Bruselas. Porque es que es lo único que tiene sentido, que como no entienden nada, pues solamente entiendan la guarrada que han hecho ellos».

El pronombre no dejaba lugar a la interpretación: se referían al entorno directo del entonces secretario general. Las mismas personas que, según Gloria Elizo en ese mismo chat, habían destruido la tarjeta de Dina Bousselham porque «no se fiaban de ella»: Pablo Iglesias, Irene Montero, Rafa Mayoral y Juan Manuel del Olmo.

La desconfianza que lo explica todo

Esa desconfianza interna tiene un correlato directo con la confesión que la entonces jefa jurídica de Podemos, Gloria Elizo, realizó en el propio chat. Según su relato, cuando el expresidente del Grupo Zeta entregó a Iglesias la tarjeta del móvil de su exasesora en enero de 2016, el secretario general y su equipo —Irene Montero, Rafa Mayoral y Juan Manuel del Olmo— decidieron no devolvérsela a Dina y destruirla. El motivo que adujo Elizo fue explícito: «la destruyen porque no se fían de ella».

Es decir, el entorno de Iglesias actuaba sobre la base de una desconfianza generalizada hacia sus propios compañeros, reteniendo información, controlando quién sabía qué y cuándo. Ese patrón de comportamiento es precisamente el que los miembros de ‘La Compañía’ invocaron cuando trataron de explicar de dónde procedían las filtraciones que llegaban a OKDIARIO. Si Iglesias y su equipo eran capaces de ocultar durante meses una tarjeta a su propia asesora, también eran capaces de manejar la información a su conveniencia con otros fines.

Iglesias contra Inda: querella como cortina

La ironía del asunto es que Pablo Iglesias había convertido su enfrentamiento con Eduardo Inda en uno de los ejes de su construcción política. El Equipo Legal de Podemos, bajo la dirección de Gloria Elizo, interpuso varias querellas contra el director de OKDIARIO en nombre del secretario general. La abogada Marta Flor Núñez asumió la representación legal de Iglesias y de Irene Montero en esos procedimientos, que se sumaban a la causa abierta en un juzgado de Alcorcón contra este periódico por la publicación de informaciones relacionadas con el robo de la tarjeta de Dina Bousselham.

Pero mientras Iglesias se presentaba públicamente como víctima de una campaña de acoso mediático orquestada desde las cloacas, dentro de La Compañía crecía la sospecha de que era su propio entorno el que alimentaba al enemigo declarado. La tesis que manejaban algunos integrantes del grupo era que las filtraciones no procedían de Villarejo ni de sus redes, sino de alguien mucho más cercano al líder de Podemos.

El juez retiró a Iglesias como perjudicado

Esa lectura encaja con las conclusiones a las que llegó el propio instructor de la causa. En junio de 2020, el juez Manuel García-Castellón retiró a Iglesias la condición de perjudicado en el caso al considerar que su comportamiento —ocultando durante meses la tarjeta a Dina, sin devolvérsela ni en enero ni en julio de 2016, cuando OKDIARIO ya había publicado las imágenes— resultaba «incompatible con la dimensión» que el vicepresidente pretendía dar al robo como una operación de «injerencia política» atribuible a la «policía patriótica».

La decisión judicial dinamitó el relato que Iglesias había construido para la campaña de las elecciones generales de abril de 2019, cuando utilizó el caso para presentarse como el mártir de una conspiración del Estado profundo contra Podemos. Si el juez consideraba que su conducta era incompatible con la de alguien que ha sido víctima de una operación de espionaje político, la pregunta que quedaba flotando era la misma que los propios integrantes de La Compañía se habían hecho meses antes: ¿quién manejaba realmente la información y con qué propósito?