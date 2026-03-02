‘La Compañía’ culpó a Rafa Mayoral por la tarjeta de Dina: «Es capaz de haberla manipulado y haberle enviado el material a Inda»

Patricia López, integrante del grupo secreto que coordinaba a Podemos con la Fiscalía Anticorrupción, acusó en una grabación –a la que ha tenido acceso OKDIARIO– al entonces dirigente de Podemos y a Juan Manuel del Olmo de haber orquestado las filtraciones del material que contenía la tarjeta de Dina Bousselham para fabricar la narrativa de la conspiración contra Iglesias.

La acusación no procedía de un adversario político ni de una fuente hostil a Podemos. Procedía de alguien de dentro, de una periodista que formaba parte del círculo de máxima confianza del partido: Patricia López, redactora de Público e integrante de La Compañía, el grupo secreto en el que dirigentes de Podemos, abogados del partido y el fiscal anticorrupción José Grinda coordinaban su actuación en el caso Tándem. OKDIARIO ha tenido acceso a un audio en el que López, fallecida posteriormente, señala sin ambages a Rafa Mayoral y Juan Manuel del Olmo como los artífices de una operación para manipular pruebas contenidas en la tarjeta y filtrarlas al director de este periódico, Eduardo Inda.

Fabricar al enemigo de fuera

Las palabras de López fueron dichas en el chat el 20 de mayo de 2020 pero hacen referencia a los chats de Telegram desvelados por OKDIARIO en el verano de 2016. Dirigiéndose a Gloria Elizo, entonces jefa jurídica de Podemos y número dos del partido, la periodista exponía su tesis con precisión quirúrgica: «¿Entonces tú crees, Gloria, que Rafa Mayoral… Es que yo lo veo, eh? Que fue capaz de diseñar una brillante estrategia que consistió en manipular pruebas y hacérselas llegar a Inda. Y de ahí la obsesión de Rafa y de Juanma del Olmo de vincular esto a las portadas de Inda de verano y no al puto informe PISA, que en enero sacaba la cuenta de Pablo Iglesias en Bruselas. Porque es que es lo único que tiene sentido, que como no entienden nada, pues solamente entiendan la guarrada que han hecho ellos».

El informe PISA (“Pablo Iglesias S.A”) era una amenaza real y documentada para el partido. Sin embargo, según la periodista, el entorno de Iglesias consideró que ese escándalo no era suficientemente manejable en términos políticos, o quizás demasiado difícil de reconducir hacia la narrativa de la conspiración. La solución que habrían adoptado Mayoral y Del Olmo, siempre según López, fue provocar ellos mismos el escándalo que luego denunciarían como una agresión externa: filtrar a OKDIARIO material comprometedor para después presentarlo como una operación de las cloacas del Estado contra Pablo Iglesias.

«Fueron capaces de mandar ellos los mensajes a Inda»

En otro fragmento del mismo audio, López va aún más lejos y abandona el terreno de la hipótesis para instalarse en la convicción: «Me temo que sí se han producido. O sea, me temo que estos. O sea, Pablo, con la clase de asesores que tiene ahora, que ya estaban antes, es capaz de haber mandado ellos los mensajes a Inda para las noticias que sacó en verano. ¿Sabes? Porque es que pinta en eso, ¿sabes? Como que no les parecería suficiente lo que había sobre cloacas. Entonces ya provocaron ellos algo y…»

López estaba describiendo una operación de falsa bandera ejecutada desde el interior del propio partido: el entorno de Iglesias habría fabricado la evidencia de su propia persecución para construir sobre ella una narrativa electoral. La misma narrativa que el entonces secretario general de Podemos convertiría en el eje central de su campaña para las elecciones generales de abril de 2019, presentándose como la víctima de una conspiración orquestada por la policía patriótica del Gobierno de Mariano Rajoy.