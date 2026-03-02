El salvavidas del SEPE: la ayuda para mayores de 65 años si te han denegado la pensión

El SEPE ofrece una ayuda para los mayores de 65 años que no cumplan con los requisitos para acceder a una pensión contributiva de jubilación. El Servicio Público de Empleo Estatal no dejará en el limbo a ningún trabajador y ofrece un subsidio asistencial a las personas que no superen el límite de ingresos que establece la Seguridad Social para acceder a esta prestación. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la ayuda para mayores de 65 años a la que pueden acceder las personas que no pueden recibir una pensión de jubilación.

Este año 2026 ha llegado con muchos cambios en lo que respecta a la jubilación. Como viene siendo habitual desde hace unos años, desde el 1 de enero se ha vuelto a retrasar la edad de jubilación en virtud de lo que establece la Ley 27/2011 aprobada en su día por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Así que, en este 2026, para acceder a una pensión de jubilación a los 65 años con el 100% de la pensión, hay que acreditar 38 años y tres meses de jubilación. Los que no cumplan con estos parámetros tendrán que esperar hasta los 66 años y 10 meses.

De cara a 2027, se volverá a retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años para los trabajadores que no lleguen al mínimo de 38 años y seis meses de cotización en la Seguridad Social. Todo ello siempre que no quieran sufrir penalizaciones en su futura pensión de jubilación, ya que en este caso también pueden optar por la jubilación anticipada voluntaria que permite acceder a la retirada hasta dos años antes con una penalización, que va en función de la cotización y los meses que se quiera anticipar la jubilación.

La ayuda del SEPE para mayores de 65 años

¿En España se puede cobrar un subsidio después de los 65 años? La respuesta correcta es sí. El SEPE no deja a ningún trabajador en el limbo y ofrece una ayuda para los mayores de 65 años que no cumplan con los requisitos de cotización para acceder a una pensión contributiva de jubilación. De esta forma, el Servicio Público de Empleo Estatal ofrecerá un subsidio asistencial a los trabajadores que, habiendo agotado el paro, superen esta edad y no puedan acceder a una pensión.

Este subsidio en cuestión será el que entrega el SEPE a los mayores de 52 años, que se podrá recibir hasta que los pensionistas cumplan con los requisitos para acceder a la jubilación. Hay que tener en cuenta que esta ayuda es de carácter vitalicio y cotiza para la jubilación, por lo que será de ayuda para que estos ciudadanos puedan acceder a una futura pensión de jubilación.

Los ciudadanos que estén en esta situación, lo primero que deben hacer es obtener una certificación del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en el que se manifieste que el trabajador en cuestión no cumple con los requisitos para acceder a una pensión de jubilación. De esta manera, podrá seguir recibiendo el subsidio para mayores de 52 años, que se cancelará cuando cumpla 65 años, siempre y cuando no supere el límite de ingresos que se requiere para acceder a esta ayuda. Así que, para seguir recibiendo estos 480 euros, no podrá tener rentas propias mensuales superiores al 75% del Salario Mínimo Interprofesional vigente en cada momento. Con la actual subida del SMI, este límite queda en torno a 900 euros, que será lo que no podrán recibir los beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años. El SEPE también obliga a firmar un acuerdo de actividad para seguir recibiendo esta ayuda para los mayores de 65 años.

Los mayores de 65 años que no cumplan con los requisitos para acceder a una pensión de jubilación también podrán solicitar una pensión no contributiva de jubilación, que está destinada a los ciudadanos más vulnerables. Para ello, también habrá que demostrar una carencia de rentas propias que no podrá superar los 8.803,20 euros anuales, que será la cantidad que entrega el IMSERSO a los beneficiarios de una PNC, que son 628,80 euros mensuales.