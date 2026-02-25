Cobraba 850 euros de pensión pero ahora gana más de 3.500 al mes: la jubilación activa le cambió la vida

La jubilación activa permite a los ciudadanos compatibilizar la pensión de jubilación con un trabajo y esa es la opción que eligió en su día Ángel, el protagonista de una historia que se ha hecho viral. Este jubilado pasó de malvivir con una pensión de 850 euros a facturar entre 3.000 y 3.500 euros después de comprarse una excavadora. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la jubilación activa y esta historia de superación a los 77 años.

El Real Decreto-ley 11/2024, de 23 de diciembre, introdujo una serie de cambios en materia de jubilación, principalmente en lo que concierne a la jubilación activa. La Seguridad Social ofrece con esta modalidad compatibilizar la pensión con un trabajo siempre que se cumpla con unos requisitos. El principal es tener 65 años y en el último paquete de novedades se eliminó el de tener una carrera de cotización completa, con el objetivo de facilitar el acceso a más trabajadores.

Con la jubilación activa se incrementará el porcentaje de la prestación con el paso de los años. «Si la demora es de un año, el porcentaje correspondiente de la pensión será del 45%; si es de dos, 55%; si de 3, 65%; si de 4, 80%; y, si la demora es de cinco o más años, podrá percibirse hasta el 100% de la prestación», informa la Seguridad Social, que también deja claro que por cada 12 meses de actividad profesional, el porcentaje de la pensión se incrementará en 5 puntos sin que se supere el 100% de la pensión. Desde el pasado mes de abril, este tipo de jubilación también será compatible con los incentivos de demora.

Ángel y los 3.500 euros gracias a la jubilación activa

El programa de ‘Hablamos de Madrid’ que se emite en Telemadrid ha hecho pública la historia de superación de un ciudadano que se ha acogido a la jubilación activa. El protagonista es un vecino de Brunete que se llama Ángel, tiene 77 años y ha pasado de ganar 850 euros a facturar entre 3.000 y 3.500 euros después de una decisión que ha cambiado la etapa final de su vida: endeudarse para comprar una excavadora y comenzar a realizar un trabajo por cuenta propia.

La historia de superación de Ángel comienza en el año 2008 cuando, después de trabajar como electricista desde los 16 años, se quedó sin trabajo por la crisis y se prejubiló cobrando una pensión de 850 euros. Según indica en una entrevista a este programa, 840 euros de esta nueva ‘nómina’ se iban para los gastos del alquiler de la vivienda, la luz o el agua. Así que ahogado por los gastos, a los 73 años decidió endeudarse y comprar una excavadora que le costó casi 60.000 euros.

«He tenido que dedicarme a este tipo de trabajo porque no tenía otra alternativa para salir adelante», cuenta durante la entrevista, en la que también deja claro que nunca antes había desarrollado esta actividad profesional. «Nadie me enseñó a utilizarla, la compré, me subí y me puse a trabajar», cuenta Ángel, que se acogió a la jubilación activa que permite cobrar la pensión y trabajar y ahora factura entre 3.000 y 3.500 euros mensuales. Todo gracias a una decisión arriesgada que le llevó a emprender a los 73 años y que ha hecho que pueda pasar los últimos años de su vida sin necesidades económicas.