Miguel Ángel Sastre Uyá será el nuevo secretario general de Nuevas Generaciones en el PP

La presidenta nacional de Nuevas Generaciones (NNGG), Beatriz Fanjul, propondrá al Comité Ejecutivo Nacional a Miguel Ángel Sastre Uyá como nuevo secretario general de la organización. El nombramiento tendrá lugar el próximo jueves 19 de marzo de 2026 y se informará ese mismo día a la Junta Directiva Nacional de la organización.

Sastre Uyá es arquitecto por la Universidad de Sevilla y cuenta con el máster habilitante en Arquitectura por la Universidad Europea de Madrid. En el ámbito profesional estuvo vinculado durante casi cuatro años a FGM Estudio de Arquitectura en Sevilla, desarrollando proyectos vinculados al diseño arquitectónico y al planeamiento urbano.

Posteriormente, desempeñó funciones como asesor del alcalde de Madrid en materias relacionadas con urbanismo, arquitectura y modelo de ciudad, así como en la preparación de discursos y estrategia institucional.

En el ámbito político, es diputado nacional por Cádiz en la XV Legislatura de las Cortes Generales de España, donde ejerce como portavoz de Juventud y portavoz adjunto de Vivienda, participando habitualmente en los debates parlamentarios relacionados con las políticas de acceso a la vivienda y las oportunidades para los jóvenes. Hasta ahora era el coordinador nacional de Nuevas Generaciones desde su XV Congreso en 2021, siendo una persona de la máxima confianza de la presidenta Bea Fanjul.

Además de su trayectoria profesional y política, Sastre Uyá mantiene una intensa actividad en el ámbito de la comunicación y el análisis público. Desde octubre de 2019 es columnista en el diario La Voz de Cádiz, y lleva más de ocho años colaborando con Canal Sur Radio y Televisión, donde participa habitualmente en espacios de análisis y actualidad. Igualmente, en 2025 se convirtió en el Pregonero más joven de la historia de la Semana Santa de Cádiz.

Con este nombramiento, Nuevas Generaciones refuerza su estructura nacional con un perfil que combina conocimiento profundo de la organización, experiencia institucional así como implicación en temas fundamentales para la juventud, como la vivienda.