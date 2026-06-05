Marlaska se bloquea, balbucea y tartamudea al ser preguntado por las reuniones de Leire con la directora de la Guardia Civil

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha vivido este viernes un momento de absoluto bloqueo al ser preguntado por las reuniones que Leire Díaz mantuvo con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, unas reuniones que él había negado antes que jamás se hubieran producido. Ante la evidencia, y después de que la propia González reconociera que sí se produjeron esos encuentros, a Marlaska no le quedó más remedio que dar la cara y admitir su engaño… Pero con las dificultades que evidencian las imágenes que acompañan esta información.

«A ver, aaaa ver, pe, pe, perdona», balbucea el ministro ante las preguntas de la prensa, «perdonad, perdonad, perdonad, per, perdonad, perdonad, si os voy a contestar, voy a… Vamos, bueno, veo más o menos el conjunto de las preguntas que habéis hecho», acierta a decir.

No era sencillo para Marlaska salir del paso, puesto que lo que estaba haciendo era admitir de facto que mintió cuando aseguró que González no había mantenido «ninguna reunión de ningún tipo» con Leire Díez. Fue el pasado 28 de mayo cuando Marlaska difundió esa información falsa. Ahora, Marlaska se ha justificado por el cambio en sus declaraciones esgrimiendo que «a todos nos repugna» el caso de las cloacas, si bien asegura que la conversación de Mercedes González con la ex militante del PSOE y fontanera del partido, Leire Díez, no tuvo que ver con nada relativo a la presunta trama de corrupción.

«Evidentemente vuelvo a referir lo mismo, lo que me dijo ella, y para mí es lo importante», ha dicho, a pesar de contradecirse con su última declaración. «No tuvo ningún contacto con Leire relativo y en cuyo desarrollo hubiera habido ninguna conversación, ninguna referencia a la trama, de hechos absolutamente graves, de una gravedad manifiesta y que desde luego a mí me incomodan como ministro, como ciudadano y en todos los ámbitos, y que deben de ser objeto de investigación», ha completado Marlaska.