Así miente Marlaska: dos versiones en 24 horas sobre las citas de la directora de la Guardia Civil con Leire Díez

Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, ha realizado, en cuestión de 24 horas, dos declaraciones contradictorias sobre las citas de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, con Leire Díez, conocida como la fontanera del PSOE y una de las líderes de la cloaca socialista.

Marlaska mintió en primera instancia, asegurando que González no tuvo «ninguna reunión» con Leire Díez, «de ningún tipo», para, después del comunicado emitido por la directora del Instituto Armado admitiendo la reunión, recular y decir que, si bien se produjeron contactos, estos no tenían «ninguna referencia a la trama».

El jueves, en declaraciones ante los medios de comunicación, Marlaska negó la mayor tras la información de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que acredita tres reuniones entre Leire Díez y Mercedes González después de que la segunda tomara posesión de su cargo.

«La directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con Leire o con cualquier otro en términos de ningún tipo», afirmó el titular de Interior. «La directora de la Guardia Civil es una auténtica persona vinculada con el respeto a la legalidad, vinculada con su respaldo en todo momento a la Guardia Civil», añadió.

Sin embargo, el comunicado de Mercedes González, compartido en la noche del jueves, en el que confirmaba una de las reuniones con Leire, además de otra en su etapa como delegada del Gobierno en Madrid, ha obligado a recular al ministro de Pedro Sánchez. «Me remito al comunicado de ayer, de la directora de la Guardia Civil. En ese caso, se me dice si he mentido, no he mentido, si los contactos…», ha iniciado este viernes Grande-Marlaska.

Marlaska recula obligado

«Evidentemente vuelvo a referir lo mismo, lo que me dijo ella, y para mí es lo importante», ha dicho, a pesar de contradecirse con su última declaración. «No tuvo ningún contacto con Leire relativo y en cuyo desarrollo hubiera habido ninguna conversación, ninguna referencia a la trama, de hechos absolutamente graves, de una gravedad manifiesta y que desde luego a mí me incomodan como ministro, como ciudadano y en todos los ámbitos, y que deben de ser objeto de investigación», ha completado Marlaska.

«Y vuelvo a repetir, en ningún momento me dijo ella que hubiera mantenido ninguna reunión con Leire relativa a los hechos objeto de la trama o donde se hubiera hablado directa o indirectamente de la misma», ha insistido el ministro del Interior, acorralado por la investigación de la UCO que vincula directamente a su alto cargo con una de las líderes de la trama de las cloacas del PSOE.