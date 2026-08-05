Una guardia civil asesinada a tiros por su ex marido en el cuartel de Llanes (Asturias)

Una agente de la Guardia Civil ha fallecido este miércoles en un tiroteo registrado en el cuartel del Instituto Armado en la localidad asturiana de Llanes, en el que se ha producido además otro herido.

El autor de los hechos ha sido otro guardia civil que había sido pareja de la fallecida y que, tras acceder al interior del acuartelamiento, ha proferido varios gritos antes de realizar varios disparos que han provocado la muerte a la agente.

A consecuencia del tiroteo ha resultado también herido un teniente del Instituto Armado que se encontraba también en el cuartel.