Una guardia civil asesinada a tiros por su ex marido en el cuartel de Llanes (Asturias)
El autor de los hechos ha proferido varios gritos antes de realizar varios disparos que han provocado la muerte a la agente
Una agente de la Guardia Civil ha fallecido este miércoles en un tiroteo registrado en el cuartel del Instituto Armado en la localidad asturiana de Llanes, en el que se ha producido además otro herido.
El autor de los hechos ha sido otro guardia civil que había sido pareja de la fallecida y que, tras acceder al interior del acuartelamiento, ha proferido varios gritos antes de realizar varios disparos que han provocado la muerte a la agente.
A consecuencia del tiroteo ha resultado también herido un teniente del Instituto Armado que se encontraba también en el cuartel.
Durante su huida, el autor ha abierto fuego contra otros efectivos presentes en las dependencias. Estos han repelido el ataque con sus armas reglamentarias y, como resultado, el agresor ha quedado gravemente herido. Finalmente, ha fallecido en el hospital donde ha sido trasladado.
Según información de Radiotelevisión del Principado de Asturias, la agente asesinada estaba en trámites de divorcio con el agresor, compañero de cuartel con el que además tenía hijos en común.
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