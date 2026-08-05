Diana Morant pelotea a Sánchez en pleno aluvión de críticas por la invasión de Ceuta: «Lo solucionó en 48 horas»

La secretaria general de los socialistas valencianos y ministra de Ciencia, Innovación y Tecnología en el Gobierno del socialista Pedro Sánchez, Diana Morant, no ha escatimado en elogios hacia este último a pesar del aluvión de críticas en todo el planeta que ha generado su gestión por la invasión de Ceuta. Diana Morant ha obviado cualquier expresión o palabra que pudiera incomodar mínimamente a su líder, ahora de vacaciones mientras continùa la crisis en Ceuta con repercusión en medio planeta. Según Diana Morant expresa, Pedro Sánchez solucionó la crisis de Ceuta «en 48 horas».

Las críticas a Pedro Sánchez desde medio mundo se han producido, entre otras cuestiones, por el hecho de que Sánchez se marchara de vacaciones en medio de esa misma crisis de Ceuta, con miles de marroquíes ilegales aún en territorio español. Y después, también, de que el propio Pedro Sánchez colgase un vídeo en Instagram recomendando canciones para el verano en plena invasión.

Pero, para Diana Morant, sin embargo, Pedro Sánchez es «la voz de España en el exterior». El presidente del Gobierno, según ella entiende, estuvo en Ceuta, «tuvo conversaciones con quien tuvo que tenerlas y ha solucionado el problema». Y, en consecuencia, Sánchez, para Diana Morant: «Puede escuchar música; yo creo que sí».

Así, se ha manifestado Diana Morant en una entrevista concedida a la agencia Europa Press, en la que, lejos de efectuar la más mínima crítica hacia el gobierno del que forma parte o a su presidente, la ministra de Ciencia reparte críticas hacia PP y Vox, sobre los que vuelve a lanzar el agotado, por manido y reiterativo, mensaje socialista de que PP y Vox se alinean con Trump y Netanyahu.

En otra parte de la entrevista, Diana Morant afirma que el Gobierno de España «ha tardado 48 horas en solucionar el problema». Sin embargo, los guardias civiles apuntan a que al menos 6.000 inmigrantes continúan en Ceuta. Y que, tal como también ha publicado OKDIARIO, inmigrantes marroquíes se están organizando en redes sociales para una nueva avalancha el próximo 15 de agosto, lo que, lejos de mostrar una visión de solución del problema, invita a una honda preocupación.

En la citada entrevista, Diana Morant llega a calificar a España como «un faro de la socialdemocracia» frente a otros países e insiste en que «suscribo todas las palabras del presidente», en referencia a Sánchez, y «todas las palabras, la postura del presidente Sánchez y cómo se ha solucionado el problema».