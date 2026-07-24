El Consell exige a Sánchez que eche a Morant del Gobierno por comparar a Feijóo con Hitler

Horas después de que Diana Morant haya afirmado en una entrevista en televisión que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, está dibujando un gobierno de coalición PP-Vox que «se parece cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler», el Gobierno valenciano ha reclamado al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, que eche de su ejecutivo a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSOE valenciano. Y ha exigido también que, si Sánchez no es capaz de hacerlo, sea Diana Morant quien dimita.

Este viernes, Diana Morant ha intentado justificarse en Elche (Alicante), aduciendo que ella no comparó a Feijóo con Hitler, sino que su intención era la de establecer un «paralelismo» para señalar que los «gobiernos nazis empezaron también con políticas racistas y xenófobas» como las que, según ella, aplican en territorios de la Comunidad Valenciana, en referencia a la prioridad nacional. Una afirmación que, lejos de mejorar, empeora la cuestión.

También este viernes, el Consell de Pérez Llorca ha reclamado por boca de su portavoz, Miguel Barrachina, a Diana Morant que «debería pedir perdón a las víctimas del nazismo y de Hitler por la banalización, por la frivolización, de poder comparar a Hitler con un presidente querido, votado en la Comunidad Valenciana y en España, como es Alberto Núñez Feijóo».

Miguel Barrachina ha pedido que, «si Pedro Sánchez no es capaz de destituir a Diana Morant», ella «lógicamente, presente su dimisión». Según ha expresado el portavoz del Consell, Diana Morant es «incapaz de representar ni siquiera a los valencianos que están en la oposición».

En paralelo, Diana Morant, que a esa hora se encontraba en Elche, ha afirmado allí que «el otro día» se aprobó en el Parlamento valenciano una ley de presupuestos «con esa prioridad nacional que efectivamente son políticas xenófobas y racistas que también deshumanizan». Es decir, más de lo mismo.

Desde las Cortes Valencianas, el portavoz del PP, Fernando Pastor, ha sido quien la ha respondido. Y lo ha hecho reclamando la dimisión de Diana Morant. Fernando Pastor ha sentenciado que «ya empieza a ser costumbre que Diana Morant se excuse diciendo que no dijo lo que dijo». Por lo que ha concluido que «en lugar de pedir disculpas, culpa a los demás de no saber interpretar sus palabras. Debe ser que todos entendemos mal menos ella». Fernando Pastor ha explicado que los valencianos «merecen representantes serios, no hooligans ni mamporreros políticos dedicados a insultar al adversario cuando no tienen nada que ofrecer».