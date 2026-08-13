Attaoui gana la partida a Barroso y da a España la segunda medalla en el Europeo de atletismo

Sonríe el atletismo español con Attaoui. Caída la noche en Birmingham, los focos se cernieron sobre él. En sus pies y los de Barroso estaban las esperanzas españolas para tocar metal en los 800 metros. Cambió la estrategia. Fue más agresivo desde el inicio y lo pagó a falta de 50 metros de la meta. Batalló con el español Barroso por el bronce, que finalmente fue para el cuello de Attaoui por cuatro centésimas.

Sorprendió Attaoui con su estrategia. Hubo agresividad donde se esperaba calma inicial y explosividad final. Suele acabar las pruebas mejor de lo que las comienza gracias a su cambio de ritmo. Así alcanzó el bronce en el Mundial de pista cubierta en Torún. En Birmingham decidió dar una vuelta de tuerca. Sorprendió con agresividad y se colocó primero en los metros iniciales. Debía hacer lo que no está acostumbrado.

Marcar el ritmo y tirar del grupo formado a su espalda, del que Barroso no perdió distancia. Cruzó el primer 400 como líder en una carrera algo lenta. Comenzada la segunda parte de la prueba, quedó algo encerrado en la parte interior. Barroso era su sombra, no perdía distancia en su primera final europea. En los últimos metros se esperaba el cambio de ritmo de Attaoui, que lo intentó, pero sufrió en el tramo final.

Finalmente fue tercero tras parar el reloj (1:45,75) cuatro centésimas antes que Barroso, cuarto. Attaoui se mostró ambicioso en su entrevista posterior a la carrera. «Quería algo más, cambiar mi táctica, ser más agresivo. He podido llegar a algo más, pero la táctica no me ha ayudado mucho. Hubiera firmado el bronce hace mes y medio», explicó entre sollozos.

Finalmente, dedicó el éxito a su madre: «Mi familia y mis entrenadores me han ayudado a llegar hasta aquí. Te quiero mamá». Tras la de Marta García, el metal de Attaoui es el segundo de la delegación española en Birmingham durante el Europeo de Atletismo. Barroso se marcha con un honroso cuarto puesto en su primera final europea.