Attaoui se derrumba tras su bronce: «Quería algo más, he cambiado la táctica y no me ha ayudado mucho»

Mohamed Attaoui puso a todos la piel de gallina con su entrevista para TVE tras conseguir la medalla de bronce en la final de los 800 metros del Europeo de Atletismo en Birmingham. Tras su logro, el atleta español se derrumbó y dejó una imagen muy similar a la de Carlos Alcaraz en los Juegos Olímpicos de París 2024 tras caer con Novak Djokovic en la pelea por el oro de tenis individual masculino.

Attaoui se quedó con ganas de más y resaltó el «cambio de táctica» como el culpable de no haber alcanzado un hito mayor. Lejos de sus actuaciones anteriores, en las que reservaba fuerzas durante la mayor parte de la carrera para atacar al esprint en los últimos metros, el mediofondista lo dio todo desde el inicio y disputó por el bronce con su compatriota David Barroso hasta cruzar la meta.

🥉El bronce europeo de 800m @attaoui800 no se va conforme del todo tras finalizar tercero en #Birmingham2026 🗣️»La táctica hoy no me ha ayudado mucho», ha afirmado un emocionado Attaoui que ha tenido palabras de agradecimiento para su familia y equipo. 🔴DIRECTO… pic.twitter.com/C7QU8BooM9 — Teledeporte (@teledeporte) August 13, 2026

Se lo llevó él, pero eso no evitó que terminase llorando en plena entrevista hasta en dos ocasiones. Primero al recordar la dureza de este curso y luego al ser preguntado por el apoyo de su familia. «Estoy contento con lo que he hecho estos últimos días. Mi temporada no ha sido buena», aseguró el atleta español.

«Quería algo más, cambiar mi táctica, ser más agresivo. He podido llegar a algo más, pero la táctica no me ha ayudado mucho. Hubiera firmado el bronce hace mes y medio», explicó. Finalmente, dedicó el éxito a su madre: «Mi familia y mis entrenadores me han ayudado a llegar hasta aquí. Te quiero mamá». Tras la de Marta García, el metal de Attaoui es el segundo de la delegación española en Birmingham durante el Europeo de Atletismo.