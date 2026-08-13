Nadie quiere comprar el fútbol femenino en España

Hace tres años, España ganó el Mundial femenino. El beso de Rubiales ocultó -en cierta forma- el gran éxito que suponía eso para el deporte femenino en nuestro país. Los más optimistas aventuraron que ese furor por el fútbol femenino abriría una época de mayor interés por este deporte en España. Tres años después, no es así. El interés sigue siendo el mismo: mínimo. A los estadios semivacíos, a audiencias pobres y a escasa atención mediática se une ahora que la liga femenina española no tiene quién la compre.

La Liga F, como se llama la Primera División del fútbol femenino español, no encuentra empresa que compre sus derechos audiovisuales. Y eso que caros, en términos deportivos, no son. Cinco millones de euros por toda la liga, por los ocho partidos que integran cada jornada. Pero nadie paga por ellos, ningún operador los quiere. Por eso ahora se abre una segunda ronda -hasta el 19 de agosto- en la que ya no hay cantidad mínima por la que pagar. Es decir, se anulan los cinco millones de euros de requisito y el que pague más, sea la cantidad que sea, se los lleva.

Tampoco la Liga F es capaz de venderse en Europa. El paquete de partidos salió a la venta por 800.000 euros para los países de la Unión Europea y nadie hizo una oferta por ese dinero. Y eso que esta liga es la del país campeón del mundo en fútbol femenino, la que tiene a la actual Balón de Oro (Aitana Bonmatí) y en la que juega el mejor equipo de Europa, reciente campeón de la Champions (el Barcelona). También está el Real Madrid, que ya solo con ese nombre es relevante. Pero nada, no hay empresa que compre los derechos audiovisuales de la liga femenina española.

La última campaña de la Liga F fue emitida por DAZN, que pagaba alrededor de unos siete millones de euros por temporada. Rompió el acuerdo un año antes porque los cálculos no le salían: perdían mucho dinero y demostraron con hechos que el fútbol femenino en España está todavía muy lejos de ser rentable. Es decir, ser campeonas del mundo y las audiencias millonarias de partidos importantes de la Selección siguen sin impulsar el día a día de esta disciplina.

Este desastre del fútbol femenino, sin televisión todavía donde emitir los encuentros de su máxima categoría, ocurre a tan sólo dos semanas de que arranque la temporada 2026/27. El 29 de agosto se disputan los primeros partidos y, a 15 días, no se sabe dónde se emitirán en España.

Así, y los hechos así lo demuestran, el fútbol femenino sigue anclado, sin que llegue a conseguir el despliegue que muchos optimistas creyeron que pasaría tras ganar el Mundial. El fútbol femenino sigue sin interesar en España.