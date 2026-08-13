La Liga manda su «apoyo» a Ceuta dos semanas después de la invasión y tras la indignación de su entrenador

El mensaje de indignación de José Juan Romero, entrenador del Ceuta, ha hecho efecto en la Liga de Tebas. Tras dos semanas de silencio, el organismo ha mandado un mensaje de apoyo al conjunto ceutí, que milita en la Segunda División y, por tanto, también bajo el amparo de la Liga.

«Desde la Liga queremos trasladar todo nuestro apoyo a la AD Ceuta, a sus aficionados y a toda la ciudad de Ceuta ante la difícil situación que están viviendo», inicia el mensaje del organismo que preside Javier Tebas. Colocan este texto en sus redes sociales unas horas después de la contundente rueda de prensa que hizo José Juan Romero, en la que reflejó el abandono en el que se encuentran.

La Liga, que no hizo ningún mensaje de apoyo a Ceuta ni a su equipo de fútbol en estas dos semanas, añade que quieren estar cerca de «la sociedad ceutí» y que «la situación vuelva a la normalidad lo antes posible»: «Como parte de la Liga y de la competición profesional de fútbol en España, la AD Ceuta FC inicia una nueva temporada en la que queremos estar especialmente cerca del club y de toda la sociedad ceutí. Deseamos que la situación vuelva a la normalidad lo antes posible».

Si bien, evidentemente, la Liga de Tebas no tiene nada que ver con lo que ocurre en Ceuta ni puede solucionar nada, sí que el equipo de fútbol está bajo su organización. La AD Ceuta juega en Segunda División y por eso está dentro de la Liga. El equipo de fútbol se ve afectado en el día a día por la invasión de miles de marroquíes, como toda la sociedad de la ciudad de Ceuta, pero el organismo guardó silencio.

Mientras la Liga sí hizo mensajes de apoyo a las víctimas de los incendios o recientemente del terremoto en Colombia, guardó silencio con Ceuta. Nada que decir sobre la ciudad en la que milita uno de sus equipos de fútbol y donde se jugarán encuentros de esa misma liga.

Y han reaccionado tarde y mal, toda vez que el mensaje llega después del grito de indignación del entrenador del conjunto norteafricano. José Juan Romero estalló este jueves por la mañana ante la situación que vive Ceuta: «El fútbol, como altavoz que es, necesitamos hacer una reivindicación de lo que está ocurriendo aquí. Es muy fuerte. Si fuera por mí, el Ceuta no jugaría. Porque creo que debemos dar todos un golpe sobre la mesa. Y decir lo que está pasando».

Después de estas palabras, la Liga colocó ese mensaje de apoyo a Ceuta, dos semanas después de los hechos tan graves en los que miles de marroquíes invadieron la ciudad española, muchos de los cuales siguen deambulando por sus calles, provocando problemas de seguridad. Ceuta sigue sin normalidad y, en el plano futbolístico, en diez días jugará ya un partido oficial de Segunda División. Este fin de semana jugarán ante el Andorra a domicilio, en el Principado.