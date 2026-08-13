Los veterinarios expertos coinciden: si tu gato te mira fijamente no te asustes, en realidad está tratando de comunicarse contigo y decirte algo

A pesar de que hay muchos que creen que si sus gatos les miran directamente es porque están distraídos o porque tienen un comportamiento extraño, los especialistas en animales apuntan a otra explicación. Según una veterinaria, este comportamiento podría estar relacionado con la necesidad de observar el entorno, interpretar lo que ocurre y transmitir determinados mensajes.

La doctora Meghan Herron, veterinaria y especialista certificada en comportamiento veterinario, explicó que este suceso se podía deber a diversos motivos: «Los gatos miran fijamente a sus humanos por varias razones, la mayoría de las cuales tienen que ver con recopilar información o enviar señales», señaló Herron. La especialista explica que puede ser una manera de recopilar información, al ser unos animales muy atentos y que analizan muy bien a los humanos.

En la práctica, que te pueda mirar tu gato de manera directa puede significar que está intentando determinar si hay una amenaza o un amigo, que quiere jugar o interaccionar, buscar comida o algo de atención, o que su dueño haga algo que le pueda interesar.

Mirada de los gatos desde lejos

La ubicación del gato y su lenguaje corporal pueden ayudar a entender su mirada. Herron explica que los gatos son unos observadores sigilosos y prefieren controlar lo que ocurre desde una cierta distancia o llegando a lugares elevados. Por eso, la especialista aconseja prestar atención al contexto antes de tener que interpretar una mirada como una señal de afecto o agresividad.

Los gatos también utilizan la mirada para buscar una respuesta de sus dueños. La especialista afirma que aprenden que determinadas acciones funcionan: mirando fijamente a una persona consiguen comida, caricias o que les abran una puerta, y si funciona, tienden a repetirla. Por ejemplo, si un gato se sienta en el teclado y mira a su dueño, puede haber aprendido que esa conducta hace que la persona deje lo que estaba haciendo y le preste atención.