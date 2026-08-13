Mick Jagger, a sus 83 años, dijo: «Mi padre era profesor de educación física; me enseñó a moverme para no engordar. Es una disciplina que me ha acompañado toda la vida»

Mick Jagger (Dartford, 26 de julio de 1943) sigue a los 83 años subido a los escenarios y liderando a los Rolling Stones tal y como lleva haciendo desde los años 60. Pese a haber vendido más de 200 millones de discos y ser un mito viviente, el que está considerado como uno de los mejores cantantes de todos los tiempos sigue sentando cátedra gracias a una condición física ejemplar para la edad. Hace un tiempo desveló su gran secreto y está en las clases de educación física de su padre.

12 de julio de 1962 en el Marquee Club de Londres. De esta fecha y lugar data el primer concierto de los Rolling Stones y desde ahí hasta la eternidad. En 2024 fue la última vez que una de las bandas más importantes de la historia giró en 20 estadios de Estados Unidos en el Hackney Diamonds Tour y en los últimos meses han suspendido las giras futuras por los problemas de artritis del flamante guitarrista Keith Richards. Pese a ello, en el año 2026 sacaron el disco Foreign Tongues que todo hace indicar que le pondrá de nuevo en los escenarios… hasta que el cuerpo aguante.

Mick Jagger, a los 83 años, sigue liderando a la banda después de una carrera de vino y rosas que le ha valido para ser nombrado caballero de la Orden del Imperio Británico. Durante sus más de 60 años en los escenarios ha ganado hasta un Globo de Oro, tres premios Grammy y la clasificación realizada por los expertos le deja en la posición 50 entre los mejores 200 cantantes de todos los tiempos. Ahí es nada para una banda que ha vendido más de 245 millones de discos desde que allá por los sesenta comenzó a tocar en clubs de Londres.

El cuidado físico de Mick Jagger

Mick Jagger habló recientemente sobre el secreto de su éxito físico. Más que por sus virtudes a la hora de interpretar las canciones más famosas de la historia del rock, el cantante británico ha destacado siempre por tener un físico privilegiado que le hace moverse pasados los 80 años como si de un adolescente se tratara. Todo tiene que ver con las enseñanzas de su padre, Basil Jagger, que en su día fue profesor de educación física.

«Mi padre era profesor de educación física y me enseñó a moverme para no estar flácido. Esta disciplina me ha acompañado toda la vida», afirmó en su día en una entrevista concedida al pódcast Conan O’Brien Needs a Friend. Además, en los últimos tiempos también han salido a la luz algunas de su rutinas diarias y obligatorias que le hacen aguantar durante dos horas moviéndose por los escenarios.

Dentro de su plan físico no falta el cardio y la natación, que combina con algunas sesiones de yoga, pilates y, en alguna ocasión, se ha informado que puede practicar hasta ejercicios de ballet. Todo con el objetivo de tener la máxima elasticidad en el escenario. Esto también lo combina con ejercicios de fuerza que en la vida adulta son indispensables para mantener el tono muscular. A menudo también practica la ahora tan de moda respiración consciente para cuidar su salud mental.

Por lo que respecta a la alimentación, en la dieta de Mick Jagger, según algunas informaciones, no pueden faltar los alimentos orgánicos protagonistas en una dieta mediterránea en la que siempre son protagonistas las proteínas de carne o pescado, las legumbres, frutas y grasas saludables como el aceite de oliva. Eso, y mucho rock and roll para poder seguir manteniendo la forma física y encima de los escenarios a los 83 años.