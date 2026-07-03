La inesperada confesión de Mick Jagger sobre Rosalía que ha sorprendido a todos: «La admiro mucho»

Rosalía se ha convertido en una de las grandes referentes a nivel musical si de artistas españolas se trata, de eso no cabe duda. A lo largo de los años, la catalana ha logrado cautivar al público global con su música, su arte y su esencia propia. Pues, si hay algo que la caracteriza es que se sale de lo cotidiano y popular para experimentar y descubrir nuevos sonidos. Una serie de aspectos que no han pasado desapercibidos para algunas de las grandes estrellas de la industria. Y es que, hasta el mismísimo Mick Jagger, cantante de The Rolling Stones, ha mostrado su admiración por la joven.

El pasado mes de noviembre, Rosalía regresó al panorama musical tras años de ausencia. Una vuelta que llegó de la mano de su nuevo proyecto discográfico, Lux. El lanzamiento de este disco supuso una avalancha de buenos comentarios e hitos para la cantante. Pues, aunque es notablemente diferente al anterior, Motomami, ha conseguido conquistar a todo el que lo escucha. Y es que, no solo sigue siendo alabado por los expertos, grandes artistas han manifestado su admiración por el arte creativo y compositivo de la española.

Mick Jagger alaba ‘Lux’, el nuevo álbum de Rosalía

Mick Jagger ha concedido una entrevista al medio GQ y ha hablado del estado de la música en la actualidad. De esta manera, el cantante, de 82 años, ha señalado que sigue a algunos artistas de cerca. Pues, considera que están haciendo un muy buen trabajo en la industria y que nunca dejan indiferente con sus proyectos. Fue así como, entre su lista de nombres, habló de Rosalía.

«Quiero decir, también hay muchas grandes cantantes que han hecho cosas increíbles recientemente. Mira el álbum Lux de Rosalía. Era algo muy conceptual, muy interesante. Y consiguió llevarlo a cabo perfectamente, y la admiro mucho por haberlo hecho», comentó en la entrevista. Pero, cabe señalar que no ha sido la única gran estrella que ha hablado con admiración de la española.

Hace unos meses, el mismísimo Harry Styles confesó que sigue de cerca el trabajo de Rosalía. El británico ha sido fiel seguidor de la catalana desde los inicios de ella. De hecho, la eligió para poner la voz en off de uno de sus videoclips más exitosos, Adore You. Y es que, años después, sigue alabando el estilo musical de la artista. Pues, ha confesado que admira su «esencia» y la manera en la que crea la música que a ella le gusta y no necesariamente la que más va a sonar en la radio.

Una mujer fiel a sí misma y a sus gustos, detalles que le generan un gran respeto hacia ella. Asimismo, además del intérprete As It Was, otra estrella que manifestó ser una gran seguidora de Rosalía fue Madonna. Pues, la cantante definió a la española como una «visionaria». Y es que, sin lugar a dudas, el arte de Rosalía ha cruzado el charco y no entiende de idiomas.