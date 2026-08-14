Pérez Llorca exige a Sánchez una prórroga para Cofrentes como la de Almaraz: «No merecemos este agravio»

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha exigido este viernes a Pedro Sánchez que prorrogue la vida de la Central Nuclear de Cofrentes, como ha hecho con la de Almaraz: «No merecemos este trato».

Tal como ha publicado OKDIARIO, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha dado el visto bueno definitivo a la continuidad de la central nuclear de Almaraz. Según una orden publicada este viernes en el Boletín Oficial del Estado, las Unidades I y II de la planta cacereña podrán seguir funcionando al menos hasta el 8 de junio de 2030, lo que aleja el cierre que estaba previsto para 2027 y 2028.

La Central Nuclear de Cofrentes, tal como ha destacado Pérez Llorca, está en el origen del 44% de la electricidad de la Comunidad Valenciana y evita cada año nada menos que tres millones de toneladas de CO2, por lo que su continuidad adquiere un papel esencial en la garantía del suministro y para avanzar en la descarbonización.

«Los mismos informes, los mismos técnicos, la misma seguridad… y un trato distinto», ha expresado Pérez Llorca a través de su perfil de X, nada más conocerse la prórroga gubernativa a la central de Almaraz. Un mensaje que tiene su origen en lo que desde la Comunidad Valenciana se entiende como un agravio para Cofrentes y para el conjunto de la autonomía.

Según un informe de 16 de abril de 2025 de Cámara Valencia, publicado por OKDIARIO, el rechazo a la prórroga de la vida útil de la central nuclear de Cofrentes, ubicada en el valle de Ayora, en Valencia, pone en riesgo la operatividad de más de 12.000 empresas industriales «altamente dependientes del suministro eléctrico», que generan 184.000 empleos directos y «condicionan» otros 235.000 empleos indirectos. Los sectores más afectados serán los de industrias químicas, cerámica, metalúrgica, alimentaria y del plástico. Y ello, por dos factores. Uno, la necesidad de asumir el incremento de los costes energéticos. Y otro, la pérdida de competitividad exterior.

Este viernes, fuentes de la Generalitat Valenciana han expresado al respecto que la propia orden publicada por el Boletín Oficial del Estado (BOE) refuerza la posición de la Generalitat Valenciana en su exigencia de la continuidad de la vida de la de Cofrentes.

Se da la circunstancia de que el propio Pérez Llorca, en una visita a Cofrentes ya denunció lo que calificó entonces como «cierre ideológico» de la citada central. Y reclamó que la prolongación de su actividad más allá del horizonte de 2030 debía resolverse ya.

Las mismas fuentes antes citadas han recordado que Cofrentes cumple con las consideraciones y criterios técnicos que el Ministerio recoge para justificar la prolongación de la vida de Almaraz, por lo que entienden que no existe razón alguna para aplicar un criterio diferente a la central valenciana.