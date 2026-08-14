El atleta que correrá ocho medias maratones en Andalucía para concienciar sobre el autismo

Manuel Pichardo, joven atleta de La Palma del Condado (Huelva), se prepara para afrontar uno de los retos deportivos y solidarios más importantes de su trayectoria. A partir del próximo 17 de agosto, recorrerá las ocho provincias andaluzas en apenas ocho días con un objetivo que va mucho más allá del deporte: dar visibilidad al autismo y recaudar fondos para la Asociación Ánsares.

El palmerino completará una media maratón cada jornada, acumulando alrededor de 169 kilómetros durante un recorrido que pretende convertir cada zancada en un mensaje de concienciación. La iniciativa busca acercar la realidad de las personas con autismo a los vecinos de las diferentes capitales andaluzas por las que pasará y conseguir que el reto deportivo se transforme también en una campaña de sensibilización.

El desafío comenzará el 17 de agosto y se prolongará durante ocho días consecutivos. Durante ese tiempo, Pichardo tendrá que enfrentarse no sólo a la distancia acumulada, sino también al cansancio propio de encadenar ocho pruebas de media maratón prácticamente sin descanso.

La dimensión solidaria será uno de los principales pilares de la iniciativa. Todo lo recaudado a través del reto irá destinado a la Asociación Ánsares, entidad vinculada a la atención y apoyo a personas con trastorno del espectro autista y a sus familias. De esta forma, el esfuerzo físico del deportista pretende convertirse en recursos para una causa social que busca mejorar la calidad de vida y favorecer la inclusión.

El recorrido tendrá además un significado especial para Huelva. La capital onubense será el punto final del desafío y está previsto que Manuel Pichardo llegue allí el próximo 24 de agosto, después de haber completado las ocho etapas. Será entonces cuando culmine un recorrido que pretende unir las ocho provincias andaluzas bajo una misma causa.

Más allá de las cifras, el reto plantea una combinación de deporte, solidaridad y concienciación. Los 169 kilómetros representan el componente físico de una iniciativa que pretende aprovechar la capacidad del deporte para llamar la atención sobre una realidad que afecta a numerosas familias y para trasladar un mensaje de inclusión a cada lugar por el que pase.

Desde La Palma del Condado, Pichardo llevará así el nombre de su localidad por toda Andalucía y tratará de convertir un desafío personal en una oportunidad para visibilizar el autismo. Ocho provincias, ocho medias maratones y 169 kilómetros serán el vehículo para alcanzar un objetivo que tendrá su última parada en Huelva el 24 de agosto.