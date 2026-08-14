Redondo visita un «punto violeta» en Valladolid mientras las niñas marroquíes sufren violaciones de los invasores

Tras varios días de silencio, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha pronunciado este viernes sobre las agresiones sexuales a niñas y mujeres por parte de los inmigrantes llegados a Ceuta en la invasión del pasado 30 de julio. No lo ha hecho en la ciudad autónoma, junto a las víctimas, sino durante su visita a un «punto violeta» en las fiestas patronales de Cabezón de Pisuerga, en su Valladolid natal. Los autodenominados «puntos violetas» son espacios en los que, según describe Igualdad, se ofrece «la información necesaria para saber cómo actuar ante un caso de violencia contra las mujeres».

La ministra ha defendido que su departamento «lleva trabajando desde el primer momento» junto a las autoridades ceutíes y ha insistido en que se han puesto a disposición de la ciudad los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, incluidos los remanentes de ejercicios anteriores.

Niega que las niñas «estén deambulando»

El momento más delicado de su comparecencia ha llegado al ser preguntada por las informaciones sobre la situación de las menores inmigrantes en paralelo a las denuncias de violaciones que, como ha revelado OKDIARIO, se suceden en la ciudad autónoma.

Redondo lo ha negado tajantemente: «Las niñas, desde luego, no están deambulando». Según ha trasladado, la información que maneja el ministerio es que las autoridades de Ceuta garantizan a las menores «espacios seguros» y que están, en sus palabras, «atendidas y en todo momento seguras» -una versión que choca frontalmente con los testimonios recogidos estos días por personal sanitario y vecinal en la propia ciudad-.

Sobre las agresiones ya denunciadas, la ministra ha revelado que Interior ya ha expulsado a uno de los presuntos agresores y ha prometido que «se va a expulsar absolutamente a todos», aunque ha pedido cautela y ha reclamado que se deje avanzar a la investigación judicial antes de sacar conclusiones. Ha añadido que el centro de crisis 24 horas de Ceuta está atendiendo ya a «algunas niñas».

Redondo ha querido dirigirse directamente a las mujeres de la ciudad autónoma que estos días dicen tener miedo de salir de casa, asegurándoles «absoluta comprensión, absoluta empatía» y prometiendo que «la Administración, el Estado, está con ellas».

Ha calificado la crisis de «complejísima» y de «una dimensión enorme», y ha insistido en que se ha visto afectada «la soberanía española». Pese a ese tono de emergencia nacional, la ministra no ha confirmado ningún viaje a Ceuta y se ha limitado a decir que está «a disposición del Gobierno».

La ministra de Igualdad no ha visitado Ceuta, pese a que se acumulan las denuncias de agresiones sexuales a menores por parte de sus compañeros marroquíes de asalto. También las familias ceutíes reclaman más protección.

Los juzgados de Ceuta han tramitado tres casos de agresión sexual atribuidos a inmigrantes marroquíes que llegaron a la ciudad durante la entrada masiva. Dos de los investigados han ingresado en prisión provisional y el tercero será expulsado a Marruecos, según informó este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

No obstante, los policías aseguran que «en cada turno» reciben llamadas de menores atemorizadas por posibles agresiones sexuales. Muchas, por miedo, rechazan finalmente presentar una denuncia.