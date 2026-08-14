Jornada 1 de la Liga: horario y dónde ver en directo por TV gratis y en vivo online en streaming todos los partidos

Llega uno de los momentos más esperados del verano. La temporada 2026-27 de la Liga arranca, aunque hay que reconocer que este inicio será algo descafeinado. Y es que varios equipos comenzarán más tarde debido a la cantidad de futbolistas que tuvieron en las últimas rondas de ese Mundial que consiguió conquistar nuestro país. A ello habría que añadirle el aplazamiento del Celta – Osasuna a causa de un hongo que ha perjudicado al césped de Balaídos y que ha obligado a la patronal a suspender el estreno de los vigueses y navarros.

Es por ello que este fin de semana sólo tendremos cuatro partidos. La Liga se inaugurará este sábado 15 de agosto a las 19:30 horas, una menos en las Islas Canarias, con un Alavés – Getafe. Una vez acabe este choque arrancará en el Ramón Sánchez Pizjuán el Sevilla – Rayo Vallecano con el que se cerrará esta fecha. Ya el día siguiente le llega el turno a un Racing de Santander que ha regresado a la máxima categoría del fútbol español, ya que recibirá al Villarreal en El Sardinero el domingo 16 de agosto a las 17:00 horas. Para acabar este día, el Espanyol – Levante, programado para las 19:00 horas (horario peninsular).

El lunes entrará en acción otro de los históricos que ha regresado a la Liga este año: el Deportivo de La Coruña. Riazor recibe al Elche el lunes 17 de agosto a las 21:00 horas y habrá que esperar al miércoles 19 para ver otro choque de la jornada 1 del campeonato. El Atlético de Madrid y el recién ascendido Málaga se citan a las 21:00 horas en el Metropolitano.

La jornada 1 de la Liga se cerrará una semana después con el Valencia – Betis, programado para el martes 25 de agosto a las 21:00 horas. El Real Madrid se estrenará el 26 de agosto a las 21:00 horas recibiendo en el Santiago Bernabéu a la Real Sociedad en lo que será un partidazo. El jueves 27 se disputará el ya citado Celta – Osasuna aplazado, que dará comienzo a las 20:30 horas y treinta minutos más tarde, a las 21:00 horas, debutará el campeón. El Camp Nou acoge un auténtico partidazo entre el Barcelona y el Athletic Club.

Horario y dónde ver la jornada 1 de la Liga