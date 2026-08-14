Las ‘pieles’ de la Liga: así son la camisetas de los 20 equipos de Primera para esta temporada

La temporada 2026/27 inicia en la Liga este sábado 15 de agosto. Una fecha a la que los 20 equipos que conforman la Primera División del fútbol español llegan tras varias semanas de preparación y con numerosas pruebas en forma de amistosos. Uno de los principales atractivos de la pretemporada es ver de cerca y en acción las nuevas camisetas de los equipos, que estrenan en estos partidos de preparación. Sin embargo, el comienzo de la competición liguera supondrá también el debut de las nuevas equipaciones en encuentros oficiales.

Hasta 10 marcas deportivas diferentes vestirán a los clubes de la élite de nuestro fútbol en esta temporada 2026/27. Nike lidera con un total de cuatro equipos, mientras que Macron, Hummel y Joma empatan con tres. Adidas, que seguirá vistiendo a Real Madrid y Sevilla, es la otra marca que suma más de una camiseta. Castore, Kelme, Austral, Umbro y Puma lucen su logo en una sola equipación.

El pistoletazo de salida a la Liga 2026/27 lo darán Alavés y Getafe este sábado 15 de agosto a las 19:30 horas. Sevilla y Rayo Vallecano también harán acto de presencia en partido oficial por primera vez esta temporada el sábado, con un duelo a las 21:30 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El domingo será el turno del Racing-Villarreal (17:00), Espanyol-Levante (19:00) y Celta-Osasuna (21:30). El lunes 17 de agosto, Riazor vivirá el regreso del Deportivo de La Coruña a Primera División a partir de las 21:00 horas, ante el Elche.

Un total de cuatro duelos de la primera jornada de Liga se retrasarán con motivo del Mundial. Los equipos con semifinalistas del torneo en sus filas pudieron aplazar su debut en la competición doméstica. Por tanto, los partidos enrte Atlético de Madrid y Malaga, Valencia y Betis, Real Madrid y Real Sociedad y Barcelona y Athletic se disputarán con posterioridad.

Las camisetas locales de la Liga 2026/27

Así son las 20 camisetas locales de los equipos que compiten en la Liga esta temporada 2026/27:

Deportivo Alavés:

Athletic Club:

Atlético de Madrid:

Barcelona:

Celta de Vigo:

Deportivo de A Coruña:

Elche:

Espanyol:

Getafe:

Levante:

Málaga:

Osasuna:

Racing de Santander:

Rayo Vallecano:

Real Betis:

Real Madrid:

Real Sociedad:

Sevilla:

Valencia: