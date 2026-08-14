Marc Márquez ve imposible su reconciliación con Valentino Rossi: «Se necesitan dos personas…»

La rivalidad entre Marc Márquez y Valentino Rossi es una de las más relevantes en la MotoGP, incluso en la actualidad. Todo cambió con aquella patada del italiano al español en el Gran Premio de Malasia. Desde ese momento, la relación entre ambos se rompió por completo, aunque El Doctor ya había generado algunos momentos de tensión al asegurar que el de Cervera estaba favoreciendo a Jorge Lorenzo en el Mundial.

Los años pasan, pero la guerra fría entre ambos no desparece. Pese a no haber tenido altercados directos tras la retirada del de Urbino, ambos se evitan deliberadamente aunque se encuentren en el mismo lugar, algo que quedó demostrado en el GP de Austria de 2025. El español deja claro que no puede haber una reconciliación sin la colaboración de ambos: «Es imposible encontrar una solución. Algunas cosas no dependen de una sola persona».

El tiempo siempre ayuda a ir rebajando la tensión, pero la voluntad es clave para el perdón. En una entrevista para The Paper, Márquez señala que Rossi debería mostrar un cambio de actitud, pero deja claro que no es algo que le preocupe: «Se necesitan dos personas. Para mi vida personal, no le necesito y él no me necesita. Pero respeto lo que él consiguió. Ambos le dimos mucho a MotoGP y al mundo del motor. Somos dos personas muy diferentes».

El italiano ya fue tajante respecto a su relación con el español en una entrevista para Corriere della Sera en el 2021, donde recalcó que no olvidaría lo sucedido en Malasia: «Es imposible, lo que me hizo es imperdonable. Cuando pienso en aquellos días, tengo los mismos sentimientos que entonces. Y han pasado seis años (Actualmente 11), me parece difícil que eso pueda cambiar».

Márquez habla sobre su retiro

La edad no perdona y el de Cervera ha sufrido múltiples caídas con consecuencias severas. El piloto está dispuesto a continuar, pero advierte que su último baile podría llegar en cualquier momento: «Siempre digo lo mismo; si mi condición física me lo permite, me gustaría seguir. Pero no seré el primer deportista ni el último en terminar mi carrera por motivos de salud. Creo que esto sucederá tarde o temprano, porque he tenido muchas lesiones y cada año el dolor aumenta».