Las eléctricas celebran el bandazo de Sánchez con Almaraz: «Se posiciona en la línea estratégica de la UE»

Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), sociedad propietaria de Almaraz, ha considerado que el visto bueno del Gobierno a la renovación de su autorización de explotación hasta junio de 2030, representa «un reconocimiento al trabajo desarrollado por el equipo de profesionales de CN Almaraz, así como al permanente esfuerzo inversor para la mejora de su seguridad, actualización y modernización tecnológica».

En un comunicado, la sociedad en la que participan Iberdrola, Endesa y Naturgy, ha reafirmado tras la luz verde recibida a la renovación de la autorización para la central hasta junio de 2030, su compromiso de seguir operando la planta nuclear extremeña «de forma segura, fiable, eficiente y manteniendo los altos estándares que la sitúan entre las mejores centrales del mundo».

La autorización concedida por el Ministerio, de acuerdo con el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas (RINR), ha considerado el informe favorable emitido el pasado 16 de julio por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que acredita que la instalación reúne las condiciones para operar hasta esa fecha con total seguridad.

A este respecto, CNAT subrayó que la decisión de continuidad de Almaraz hasta 2030 «se posiciona en la línea estratégica marcada por la Unión Europea que apuesta por el mantenimiento de las centrales nucleares en funcionamiento para garantizar la seguridad y autonomía energética de la Unión a través de la aportación a la red eléctrica continental de una fuente firme y síncrona como es la energía nuclear».

La central nuclear de Almaraz suministra más del 7% de la electricidad consumida en España, cifra equivalente a cuatro millones de hogares, gracias al trabajo y compromiso del equipo humano de unas 4.000 personas que trabajan en y para la central nuclear en su zona de influencia -además de las 1.200 personas adicionales que se incorporan en cada recarga-.

En este sentido, la sociedad indicó que la instalación es «el principal motor socioeconómico de su entorno y una de las mayores industrias de Extremadura, generando puestos de trabajo estables y de alta cualificación, además de tener un efecto tractor sobre otras industrias».

En las mejores condiciones

Además, CNAT consideró que, situada en el nivel 1 de excelencia de la industria nuclear según la (WANO), Almaraz «cuenta además con un riguroso sistema de control basado en auditorías internas y evaluaciones externas independientes».

Con una inversión anual de 50 millones de euros para la mejora, actualización y modernización de sus equipos, afirmó que la central extremeña se encuentra en «las mejores condiciones técnicas» para seguir operando, «como ya lo hace la Central de North Anna (Virginia, EE.UU), central gemela de Almaraz, que ha obtenido la licencia de operación para 80 años».

CEOE exige a Sánchez que cambie la ruta

El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y vicepresidente primero de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Miguel Garrido, ha celebrado este viernes la prórroga de la central nuclear de Almaraz y ha exigido al Gobierno que «rectifique su política» frente a este tipo de energía.

«Tras varios años reclamándolo, los empresarios de Madrid vemos con satisfacción que el Gobierno haya accedido por fin a ampliar la vida útil de Almaraz, como aconsejaban todos los técnicos y expertos en la materia», ha planteado Garrido.

A su juicio, de cara al futuro el Ejecutivo nacional debería cambiar su hoja de ruta nuclear basada en «criterios ideológicos y no tecnológicos» y pasar por «fomentar» el uso de una fuente energética que, considera, se ha «demostrado que es segura, estable, económica y limpia».