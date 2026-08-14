OKDIARIO encuentra a Calleja en el aeropuerto de Lanzarote rumbo a La Mareta como nuevo invitado de Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, suma invitados con los que pasar sus vacaciones en La Mareta mientras Ceuta vive atemorizada por los 10.000 marroquíes que quedan en la ciudad y afronta este sábado otro posible asalto desde Marruecos. OKDIARIO ha grabado al conocido presentador y aventurero Jesús Calleja llegando al Aeropuerto César Manrique, cerca de Arrecife, en Lanzarote, para pasar unos días con Sánchez y su familia en la residencia real.

Calleja llegó al aeropuerto ligero de equipaje, con apenas un trolley, acompañado de otra persona con una mochila. Al reconocerle y tratar de hablar con él nos evitó argumentando: «Me espera mi familia». En realidad, le esperaba Sánchez en La Mareta. Calleja se despista al vernos, vuelve sobre sus pasos y exclama en voz alta: «¡Al taxi!». Un coche con chófer enviado por Sánchez esperaba fuera para recogerle.

Jesús Calleja y su acompañante fueron recibidos por una tercera persona en la terminal a la que saludaron y que los condujo directos al coche que Sánchez les había mandado al aeropuerto. El coche, con el chófer, estaba aparcado en una zona reservada a «vehículos autorizados». Al llegar al coche, la persona que les recibió abre la puerta y le indica al chófer: «El señor Calleja». El chófer baja de inmediato, abre el maletero y les coge el equipaje. Todos se suben al vehículo. Calleja ocupa el asiento delantero, junto al conductor. La ventanilla no está tintada como las de los asientos traseros. Calleja se despide de los reporteros de OKDIARIO de forma amable. Va directo a La Mareta. En apenas 15 minutos, estaba con los Sánchez.

Jesús Calleja cumple su tercera temporada al frente del exitoso programa al que da nombre, Universo Calleja, que es el heredero del que le catapultó a la primera plana mediática, Planeta Calleja, en antena durante más de una década. Fue precisamente ése el programa donde conoció a Pedro Sánchez, en 2014, cuando el entonces recién nombrado secretario general del PSOE participó en un episodio que le sirvió para darse a conocer ante la opinión pública. El presentador le invitó a su programa, en el que además de realizar pruebas que requieren cierto arrojo y esfuerzo físico, posibilitó que Sánchez mostrase a través de la pequeña pantalla a su familia, mostrando escenas familiares en su entonces piso de Pozuelo de Alarcón (Madrid) en las que aparecía Begoña Gómez.

En aquel episodio se fraguó su amistad. En 2019, ya siendo Sánchez presidente del Gobierno, Jesús Calleja presentó, junto a Mercedes Milá, el polémico libro Manual de Resistencia, que Sánchez firmó pese a ser un encargo realizado a la periodista Irene Lozano.

Calleja y Sánchez ya habían coincidido en Lanzarote en el pasado: sucedió en el verano de 2023, tal y como publicó COOL. Fue en el conocido mercadillo de Haría. Trascendió gracias a una concejal de la localidad que se los encontró y subió las fotos a Instagram. Los testigos aseguran que, con Sánchez, Begoña Gómez y Jesús Calleja, estaba también el director de cine, Alejandro Amenábar.

Cuatro meses después de aquello, Jesús Calleja invitó a Sánchez y a Begoña Gómez a empezar el año 2024 en su impresionante casa en Golpejar de la Solarriba, en León. Esta vivienda, situada a diez kilómetros de la capital leonesa, cuenta incluso con helipuerto propio. Calleja y Sánchez compartieron allí su afición por la mountain bike.

Los padres de Sánchez

El presidente del Gobierno llegó a La Mareta el 1 de agosto, horas después de su protocolaria visita a Ceuta, recién invadida por más de 80.000 personas llegadas de Marruecos que asaltaron la frontera. Desde entonces, ajeno a la terrible situación de los ceutíes, Sánchez ha disfrutado de sus vacaciones en compañía de su mujer, Begoña Gómez; sus hijas, Ainhoa y Carlota; y sus padres, Pedro Sánchez Hernández y Magdalena Pérez-Castejón. Ahora se une Jesús Calleja. Otros años, La Mareta ha reunido también a políticos del PSOE y miembros del Gobierno.

Desde el 1 de agosto, OKDIARIO ha grabado a Sánchez bañándose en su playa privada de La Mareta junto a Begoña Gómez o saliendo a bucear acompañados de buzos del GEAS de la Guardia Civil. El dispositivo de seguridad en torno a los Sánchez en La Mareta supera al que había el 30 de julio en la frontera de Ceuta con Marruecos.

Las informaciones de OKDIARIO han irritado a Sánchez y su familia. La madre del presidente y una de sus hijas increparon a la periodista de OKDIARIO que las ha publicado al encontrársela en el hotel donde se hospeda la reportera. Ainhoa Sánchez Gómez le gritó: «¿No te parece que tienes un trabajo un poco penoso, chica?». Mientras, la madre de Sánchez grababa con su móvil la cara de la periodista.