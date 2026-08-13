Cataluña pagará 10.000 millones en intereses de deuda hasta 2029 si el Gobierno no aprueba la condonación

Cataluña necesita la condonación de 17.000 millones de su deuda prometida por el Gobierno de Pedro Sánchez con urgencia -que asumiría la Administración central-. La región gobernada por Salvador Illa (PSOE) tiene que pagar 9.673 millones de euros hasta 2029 sólo en intereses de la deuda, según un informe de Fedea publicado este miércoles. Cataluña tiene que hacer frente al 25% de los intereses que tienen que pagar todas las comunidades autónomas entre 2026 y 2029, que ascienden a casi 37.800 millones.

Como muestra el gráfico -que forma parte del informe citado de Fedea-, Cataluña debe pagar sólo en intereses por su deuda 1.968 millones este año, 2.202 millones en 2027, 2.535 millones en 2028 y 2.968 millones en 2029. En total, casi 10.000 millones de euros.

Cataluña tendrá que pagar, si no hay quita del Gobierno de Sánchez, más dinero en intereses que la región de Valencia, que tiene la mayor deuda en porcentaje de PIB de España. Sin embargo, en volumen es menor y la Comunidad Valenciana tendrá que pagar hasta 2029 un total de 6.649 millones.

La diferencia de Cataluña con Madrid, que no solicitó fondos a la Administración central y no acudió al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) porque gestionó mejor sus recursos, es abismal. La Comunidad de Madrid tendrá que pagar 5.145 millones de euros hasta 2029, prácticamente la mitad que Cataluña.

En el caso de Andalucía, la región más beneficiada según los cálculos del Gobierno por la propuesta de quita de deuda autonómica, tendrá que pagar 4.438 millones en intereses hasta 2029, según el informe.

Como muestra este otro gráfico del informe de Fedea, Valencia y Cataluña son las dos comunidades que más han ampliado su deuda desde 2022. La región gobernada por Illa elevará su deuda en 2029 hasta los 91.413 millones de euros, un 23,7% del PIB. Este porcentaje se reduce, según Fedea, sólo por la mejora del PIB puesto que la deuda seguirá aumentando.

Este nuevo informe viene a confirmar la importancia para Cataluña y sus dirigentes de forzar al Gobierno de Sánchez a aprobar la quita de deuda para las regiones, que en el caso de Cataluña ascendería a unos 15.000 millones de euros.

Este compromiso formó parte del acuerdo que hizo presidente de la Generalitat a Salvador Illa, gracias al apoyo de ERC. La quita de deuda impuesta por los republicanos fue aceptada por Sánchez y, sólo después, propuesta al resto de comunidades autónomas.

Las regiones gobernadas por el PP han rechazado esta medida y han asegurado que no la van a aceptar. Argumentan que es una propuesta de parte, que no ha sido consensuada dentro de los organismos correspondientes. Además, aseguran que esa deuda que se condona a las regiones pasará a ser una deuda del conjunto de los españoles, por lo que piden una reforma de la ley de financiación consensuada y no parches en la deuda.

De momento, la norma está en el Congreso de los Diputados dentro del proceso normal de tramitación de una nueva ley. A finales de julio el Congreso rechazó, con los votos de Junts, las enmiendas a la totalidad presentadas por el PP y Vox, lo que permite continuar con el procedimiento de la ley propuesta por el Gobierno y el debate de las enmiendas parciales.