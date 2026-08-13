Va a haber colas en Lidl por el armario alto y estrecho que cabe en cualquier baño y mutiplica el almacenaje por menos de 50 euros

Si tenemos un cuarto de baño pequeño sabemos que muchas veces no nos queda otra que elegir entre tener espacio para guardar las cosas, o mantener despejada la zona de paso. Las toallas, los productos de higiene, el papel higiénico y los artículos de limpieza acaban repartidos entre cajones o estantes que en muchas ocasiones no son suficientes. Sin embargo, Lidl ha pensado una solución para este problema aprovechando la altura de la pared con un mueble que ocupa muy poco suelo.

La novedad es el armario alto para baño Oslo de Livarno Home, una columna de 180 centímetros de altura que sólo mide 32 centímetros de ancho y 28 de fondo. Estas proporciones permiten que lo podamos colocar en huecos estrechos, por ejemplo, junto al lavabo, cerca de la ducha o en una esquina que normalmente queda desaprovechada. Su interior combina compartimentos cerrados, baldas regulables y dos espacios abiertos. El mueble se vende además a un precio de sólo 49,99 euros en el bazar online de Lidl, de modo que es del todo comprensible el éxito que está teniendo.

El armario alto y estrecho de Lidl que cabe en cualquier baño

Uno de los principales problemas de los baños pequeños es que buena parte del espacio disponible se encuentra en vertical. No siempre resulta posible colocar un mueble ancho bajo el lavabo y las cajoneras convencionales pueden entorpecer el paso. El armario Oslo reduce su base a 32 por 28 centímetros y lleva el almacenaje hasta los 180 centímetros de altura, de modo que ese formato columna que tiene nos permite introducirlo en zonas donde otro mueble resultaría demasiado voluminoso y además sin que sobresalga demasiado.

Puede servir para guardar botes, paquetes, toallas dobladas y otros artículos cotidianos sin restar una gran superficie a la estancia. Desde el exterior mantiene unas líneas rectas y sencillas, de modo que su altura no produce una sensación visual tan pesada como la de otros muebles más profundos. Por ello, y aunque está pensado para el baño, su diseño permite utilizarlo en otras partes de la vivienda. Podría encajar también en la cocina, el lavadero o incluso en un pasillo, siempre que sus medidas se adapten al espacio disponible. Su utilidad depende, en buena medida, de cómo se distribuya el contenido y de que no se sobrecarguen las baldas.

Compartimentos abiertos y baldas regulables para ordenar el baño

El interior del armario Oslo no obliga a guardar todos los objetos de la misma manera. Sus dos compartimentos abiertos pueden reservarse para aquello que interesa tener a mano, como cremas, perfumes, toallas pequeñas o cestas con productos de uso diario. Las zonas cerradas permiten ocultar los envases de repuesto, los paquetes de papel higiénico y los utensilios que suelen generar mayor sensación de desorden, mientras que los estantes regulables en altura facilitan adaptar cada hueco al tamaño de los objetos. Esta característica resulta práctica porque una botella alta necesita una distribución diferente a la de varias toallas dobladas así que al mover las baldas se puede evitar que queden espacios vacíos demasiado grandes y utilizar mejor el interior.

Cada superficie de apoyo admite una carga aproximada de cinco kilos, según señala Lidl en la ficha del armario alto de baño Oslo. Esta capacidad resulta suficiente para la mayoría de los artículos habituales del baño, aunque no está concebido para almacenar objetos especialmente pesados. Repartir el peso entre los distintos estantes ayudará a mantener estable la estructura. Las puertas pueden instalarse para que abran hacia la derecha o hacia la izquierda de modo que se puede decidir la orientación durante el montaje en función del lugar elegido. Y es algo reseñable ya que en un baño estrecho, poder cambiar el sentido de apertura evita que la puerta tropiece con otro mueble o que el usuario tenga que colocarse en una postura incómoda para acceder al interior.

Diseño blanco mate y paneles que cambian su aspecto

El acabado blanco mate convierte este armario en una opción fácil de combinar con sanitarios, azulejos y muebles de distintos colores. El modelo incorpora paneles intercambiables que permiten introducir detalles en blanco, antracita, azul o imitación de roble, dependiendo de la configuración elegida. De este mod, se puede mantener una imagen completamente neutra o añadir un pequeño contraste. Está fabricado con tablero de partículas y cuenta con un revestimiento de resina de melamina y es resistente a los arañazos y fácil de limpiar con el simple uso de un paño ligeramente húmedo aunque luego es importante secar bien. El revestimiento facilita su mantenimiento, pero conviene evitar que el agua permanezca acumulada sobre las juntas.

El mueble pesa alrededor de 23,6 kilos e incorpora deslizadores que ayudan a proteger el suelo. Al ser una estructura alta y estrecha, debe montarse siguiendo las instrucciones y fijarse correctamente cuando así lo indique el fabricante. Esta precaución cobra especial importancia en las viviendas con niños. En definitiva, y por 49,99 euros, el armario Oslo ofrece una forma sencilla de aumentar la capacidad del baño sin hacer obras ni llenar las paredes de baldas. Sus dimensiones reducidas, las puertas reversibles y los estantes ajustables permiten aprovechar un hueco pequeño y mantener juntos objetos que, de otro modo, acabarían repartidos por todo el baño.