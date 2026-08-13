Colas en Decathlon por las deportivas Adidas VL Court a 49,99 euros en la promoción de vuelta al cole

Estamos casi a mediados de agosto y aunque los niños todavía tienen por delante varias semanas de vacaciones, para muchos padres ya ha comenzado la cuenta atrás para la vuelta al colegio, dado que es ahora cuando las tiendas comienzan a hacer promociones y descuentos para que equipemos a los niños antes de empiece el curso. Decathlon es una de estas tiendas y entre sus propuestas encontramos unas Adidas VL Court para niños que cuestan 49,99 euros, un precio bastante ajustado para tratarse de unas zapatillas de esta marca.

La vuelta al cole no implica sólo el comprar libros y cuadernos, sino que es el momento también de mirar mochilas, ropa y como no calzado. Y más si tenemos en cuenta que a determinadas edades, los niños cambian de talla y de número de pie a pasos casi agigantados. Y en el caso de las zapatillas es fácil que las del curso pasado ya no sirvan de modo que muchos padres, aprovechan ahora lo que queda de agosto para ir a Decathlon a por estas Adidas VL Court en color blanco, disponible desde la talla 35 hasta la 38. Tiene las tres bandas negras características de la firma, algunos detalles grises y una suela marrón que le da ese aire de zapatilla de skate que tanto se lleva. A los niños puede conquistarles por su aspecto, mientras que los padres encontrarán un calzado resistente, cómodo y lo bastante sencillo como para combinarlo casi a diario.

Decathlon tiene las deportivas Adidas VL Court para la vuelta al cole

A primera vista estas Adidas de Decathlon destacan por su diseño sencillo. El blanco es el color principal, mientras que las tres bandas negras de Adidas recorren los laterales. La puntera y el talón incorporan detalles en gris y la suela marrón añade un toque retro que recuerda a las zapatillas de skate clásicas. No tienen colores estridentes ni estampados difíciles de combinar, de modo que pueden llevarse con un chándal, unos vaqueros o el uniforme del colegio.

Esa versatilidad es una de sus mayores ventajas. Durante el curso, los niños necesitan un calzado que sirva para pasar varias horas en clase, salir al recreo y continuar la tarde en el parque o en alguna actividad extraescolar. También funcionan durante el fin de semana, así que no quedarán olvidadas en el armario cuando terminen las clases. Además, el exterior está realizado en material sintético resistente, pensado para aguantar las rozaduras y el movimiento habitual de los niños, y la superficie se puede limpiar con más facilidad que otros acabados delicados, algo práctico tratándose de unas zapatillas blancas.

Comodidad para las clases y agarre durante el recreo

Decathlon explica que las VL Court incluyen una suela de goma tipo cupsole, una construcción habitual en los diseños vinculados al skate. Se trata de una base plana y robusta que ofrece estabilidad al caminar y un buen agarre sobre superficies como el asfalto o el suelo del patio.

En el interior incorporan un forro textil suave para reducir el roce y hacer más cómodas las horas de uso. No es un detalle menor, ya que los niños pueden llevar el mismo calzado desde primera hora de la mañana hasta el final de las actividades de la tarde. La sujeción se ajusta mediante cordones y los ojales anchos hacen que sean fáciles de atar y desatar, una ayuda para quienes ya empiezan a calzarse sin ayuda. La suela de goma aporta también tracción y protege la pisada frente a los pequeños impactos del día a día. En general, las VL Court no son unas deportivas técnicas para practicar una disciplina concreta, sino unas zapatillas de uso diario que pueden responder bien tanto dentro como fuera del colegio. Precisamente esa mezcla entre comodidad, resistencia y estilo explica buena parte de su éxito entre las familias que ya están preparando el nuevo curso.

Disponibles del número 35 al 38 y muy baratas

El modelo infantil se vende en Decathlon como ya mencionamos desde el número 35 hasta el 38, una franja de tallas pensada para niños mayores y adolescentes. Su precio es de 49,99 euros, por lo que es algo a tener en cuenta sabiendo que esta marca suele costar más de 70, 89 y hasta 100 euros. Y en la web de la cadena deportiva cuenta, además, tienen una valoración de 4,8 estrellas sobre 5 basada en 281 reseñas, un dato a tener en cuenta antes de comprar.

En definitiva, por su diseño blanco, las bandas negras y la estética skate, estas Adidas pueden gustarles desde el primer momento. Para los padres, en cambio, pesan otros motivos y es que son resistentes, fáciles de limpiar, cómodas y sirven para casi cualquier conjunto. De este modo, y a pocas semanas de que vuelva a sonar el despertador temprano, las VL Court se presentan como una forma práctica de dejar resuelto uno de los gastos imprescindibles del comienzo de curso.