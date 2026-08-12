Eclipse solar en Andalucía 2026: hora exacta y lugares para verlo este miércoles 12 de agosto en cada provincia

Este miércoles 12 de agosto se producirá en España un acontecimiento único en más de un siglo: el eclipse solar total que tendrá lugar durante el atardecer de este histórico día de verano. En la provincia de Andalucía, este eclipse será parcial y se podrá ver pasadas las 19:30 horas, teniendo su máximo cerca de las 21:00 horas, dependiendo de la provincia. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre cuándo será el eclipse solar en Andalucía.

Por primera vez desde 1912, desde España se podrá presenciar un eclipse total solar, que será parcial en algunos puntos del país. La franja de totalidad del eclipse cruzará la península de oeste a este, de La Coruña a Palma, y pasará por capitales de provincia como Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia. El eclipse solar total comenzará a las 19:31 horas en Galicia y tendrá su máximo en Mallorca a las 20:32 horas antes de la puesta de sol.

Algo muy recomendable: para poder presenciar el eclipse solar, ya sea de forma parcial o total, hay que tomar ciertas precauciones para que los rayos del sol no impacten de forma directa con los ojos. Nunca debe observarse el sol de forma directa y, para presenciar este fenómeno, es obligatorio llevar unas gafas homologadas que cuenten con la Certificación de Seguridad Internacional y certificadas bajo la normativa ISO 12312-2. Tampoco debe observarse el sol con aparatos (cámaras, vídeos) o instrumentos (telescopios, prismáticos) que no estén preparados para ello y dispongan de los filtros solares correspondientes.

El eclipse solar 2026 en las provincias de Andalucía

En la provincia de Andalucía no se podrá ver el eclipse de forma total, pero sí de forma parcial. Así que esto es todo lo que debes saber sobre las horas en las que aparecerá y tendrá su pico máximo en función de la provincia en la que vivas.

Sevilla

En Sevilla, el eclipse solar empezará a las 19:42 horas y terminará a las 21:30, después de la puesta de sol. El pico máximo será a las 20:38 horas.

Huelva

En Huelva también será parcial y el máximo será a las 20:38 horas de este miércoles 12 de agosto.

Cádiz

En Cádiz, el eclipse solar parcial comenzará a las 19:43 horas y terminará a las 21:31. El máximo tendrá lugar a las 20:39 horas.

Málaga

En Málaga, el punto máximo del eclipse tendrá lugar a las 20:38 horas.

Granada

En Granada, el máximo será a las 20:37 horas.

Córdoba

En Córdoba, el eclipse empezará a las 19:41 horas y terminará a las 21:28 horas de este miércoles 12 de agosto. El máximo tendrá lugar a las 20:37 horas.

Jaén

En Jaén, el punto máximo del eclipse será a las 20:36 horas.

Almería

En Almería, el eclipse solar comenzará a las 19:43, terminará a las 21:29 horas después de la puesta de sol y tendrá su máximo a las 20:38 horas.