Tres trucos infalibles para hacer fotografías del eclipse solar con tu móvil sin dañar la lente

El eclipse solar del 12 de agosto será sin duda uno de los eventos que marcarán este año 2026. Nadie está dispuesto a perderse este fenómeno astronómico que no se veía en España desde hace 100 años. Es por ello que nadie quiere quedarse sin su foto para inmortalizar el recuerdo, pero cuidado, porque si no tomas las precauciones adecuadas, podrías dañar de forma irreversible la lente de tu teléfono.

Mucha gente lo desconoce, pero si apuntas directamente con tu teléfono en el momento de oscuridad total, podrías quedarte sin cámara en tu teléfono. Siguiendo estos simples consejos, lograrás evitar que la cámara sufra ningún daño, y así conseguir la mejor fotografía del eclipse.

Cómo sacar fotos durante el eclipse sin dañar la cámara

El Instituto Geográfico Nacional avisa de que es necesario colocar un filtro específico delante de los objetivos del dispositivo y usar, como ya se ha alertado, las gafas solares homologadas para la persona que lo fotografíe. Observar la imagen que muestra la pantalla del teléfono no supone el mismo peligro que si se mira directamente al Sol, ya que la pantalla no amplifica la luz ni emite un brillo capaz de causar esa lesión ocular.

El primer paso para mantener seguro nuestro teléfono es colocar el filtro solar en nuestra cámara. Este accesorio reduce en gran medida la luz que alcanza el sensor y permite captar la silueta del Sol sin que la imagen quede completamente saturada. La recomendación del IGN es instalar la lámina Mylar, que debe ubicarse en la parte de la apertura del objetivo. Recordar que debe colocarse antes de orientar la cámara del teléfono hacia la posición de disparo.

La configuración perfecta para sacar las mejores fotos del eclipse

Las recomendaciones instan a usar cámaras que permitan controlar el tiempo de exposición, la sensibilidad ISO y la apertura. Estas opciones no se encuentran presentes en todos los teléfonos, pero sí que existen aplicaciones complementarias que ofrecen la posibilidad de hacer ajustes manuales a la lente de nuestro dispositivo.

Es muy importante que, de cara a lograr una fotografía que no quede saturada, sea necesario emplear una sensibilidad ISO baja, una apertura cerrada y un tiempo de exposición corto. Antes de disparar, debemos comprobar en la pantalla que el entorno del Sol se distingue claramente. Si aparece como una mancha demasiado brillante y sin detalles, será necesario reducir la exposición a través de la configuración de la cámara.