Estas son las zonas de Madrid donde se verá el eclipse solar total del miércoles 12 de agosto: los 11 puntos con 100% de oscuridad

Quedan pocas semanas para que llegue una fecha que muchos ya tienen marcada desde hace tiempo. El próximo 12 de agosto, cuando llegue la tarde, el cielo va a cambiar de aspecto durante unos instantes en varios puntos de la Comunidad de Madrid. No será igual en toda la región, pero sí lo bastante visible como para que haya bastante movimiento en torno a dónde colocarse para ver el esperado eclipse solar en condiciones.

Todo depende de un detalle concreto y tiene que ver con la franja en la que el eclipse será total. Sólo dentro de esa zona la Luna llegará a tapar completamente el Sol, aunque sea por poco tiempo. Es ahí donde el fenómeno se podrá percibir de verdad, o al completo, porque la luz caerá de forma brusca y el ambiente se transformará durante unos segundos que seguro que van a llamara mucho la atención. Por este motivo, y viendo que la fecha está cada vez más cerca, la Comunidad de Madrid ya ha dado a conocer parte de la organización para el eclipse solar. Lo más importante de todo, es que se van a habilitar varios puntos en municipios del norte y noreste, que son los mejor situados para observarlo. La intención es que quien quiera acercarse pueda hacerlo con cierta previsión y sin complicaciones, más allá de mirar al cielo en el momento clave, de modo que toma nota porque estas son las 11 zonas de Madrid en la que ver el eclipse solar sin problema.

Las 11 zonas de Madrid donde el eclipse será total

No todos los municipios estarán en igualdad de condiciones el 12 de agosto. Aunque el eclipse será visible en toda la Comunidad, solo 11 enclaves quedarán dentro de la franja donde la ocultación del Sol será completa, de modo que es a ellos donde merece la pena desplazarse si se quiere ver el fenómeno en su versión más espectacular.

Estos son los puntos señalados por la Comunidad de Madrid, junto con el tiempo aproximado que durará la totalidad en cada uno:

Somosierra: 1 minuto y 29 segundos Buitrago de Lozoya: 1 minuto y 19 segundos La Cabrera: 1 minuto y 11 segundos El Molar: 1 minuto y 1 segundo Meco: 55 segundos San Agustín de Guadalix: 53 segundos Puerto de Navacerrada: 49 segundos Colmenar Viejo: 43 segundos Alcalá de Henares: 41 segundos Tres Cantos: 36 segundos San Sebastián de los Reyes: 35 segundos

La diferencia de segundos puede parecer menor, pero en este tipo de fenómenos cada instante cuenta de modo que lugares como Somosierra o Buitrago de Lozoya parten con ventaja, aunque en todos los puntos se podrá vivir el momento clave en condiciones similares si el cielo está despejado.

Qué pasará exactamente el 12 de agosto y a qué hora mirar al cielo

El eclipse no será algo instantáneo. Comenzará de forma progresiva, con la Luna mordiendo el disco solar poco a poco, hasta llegar al punto en el que lo cubre por completo. Ese instante es el que concentra toda la atención, porque es cuando la luz cambia de forma evidente y el entorno adquiere un tono más apagado.

En la Comunidad de Madrid, el momento de mayor oscuridad se espera alrededor de las 20:32 horas, aunque puede variar ligeramente según la ubicación exacta. Durante esos segundos, el cielo no se volverá completamente negro como de noche, pero sí lo suficiente como para notar un cambio claro en la iluminación. Incluso es habitual que baje algo la temperatura o que el ambiente se vuelva más silencioso.

No va a ser un eclipse cualquiera si bien este tipo de fenómenos no se han podido ver con estas características en la región desde hace más de un siglo, lo que explica el interés que está generando. Para muchos entonces será la primera vez que puedan presenciar algo así sin salir de Madrid.

Puntos de observación, actividades y recomendaciones básicas

Más allá del propio eclipse, la Comunidad de Madrid quiere aprovechar la fecha para organizar actividades en los municipios incluidos en la franja de totalidad. La previsión es que haya espacios habilitados para seguir el fenómeno, con apoyo de material divulgativo y propuestas pensadas para todos los públicos.

Entre las medidas anunciadas está el reparto de gafas homologadas, fundamentales para observar el Sol sin riesgos. También se preparan charlas, talleres y actividades culturales que acompañarán la jornada, aunque el grueso de la programación se dará a conocer en una web específica del evento.

En cualquier caso, hay una recomendación que se repite siempre y conviene no ignorar: no mirar al Sol directamente sin protección adecuada. Ni gafas de sol normales ni soluciones improvisadas sirven para este tipo de observación. Lo más seguro es utilizar filtros certificados o acudir a los puntos organizados, donde habrá medios preparados para hacerlo correctamente, y con la fecha cada vez más cerca, todo apunta a que el 12 de agosto no será un día cualquiera en Madrid. Quienes se desplacen a alguno de estos once puntos tendrán la oportunidad de ver cómo, durante unos segundos, el día cambia por completo y el cielo ofrece una imagen poco frecuente.