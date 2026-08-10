No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, Valle Salvaje se ha convertido, inevitablemente, en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta sorprendente y espectacular historia. Esta semana, en esta serie diaria, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Manuela continúa fascinada con Alejo, mientras que Braulio, pese a las impresiones de su madre, decide rendirse con Manuela. Esta no duda un solo segundo en incomodar a Luisa con preguntas indiscretas, mientras que Victoria y Mercedes deciden estrechar su alianza contra Dámaso. Todo ello mientras Rosalía y Leonor por fin conocen al hijo de Adriana. Esto es lo que va a suceder en Valle Salvaje desde el lunes 10 de agosto (capítulo 462) hasta el viernes 14 de agosto (capítulo 466).

Lunes 10 de agosto en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 462)

Manuela continúa verdaderamente fascinada con Alejo. Ahora bien, ¿en qué lugar deja eso a Braulio? Bárbara y Pedrito, por su parte, no dudan un solo segundo en esconder al bebé, y lo hacen justo cuando Victoria aparece. Es más que evidente que están corriendo un gran riesgo. Pura, por su parte, se ha armado de valor para confesar a Luisa una verdad que, a buen seguro, va a cambiarlo todo.

Martes 11 de agosto en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 463)

A pesar de las impresiones de su madre, Braulio toma la contundente decisión de rendirse con Manuela. En cuanto a Alejo, termina percibiendo esos celos que, aunque el joven trata de ocultarlos, no lo consigue en absoluto. Al mismo tiempo, tanto el duque como su padre vuelven a protagonizar un tenso enfrentamiento, y todo como consecuencia de la deuda con Enriqueta. Todo ello mientras parece que esta disputa amenaza con llevarse todo por delante.

Miércoles 12 de agosto en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 464)

Manuela no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para incomodar a Luisa con una serie de preguntas indiscretas sobre la novela de Alejo. Don Hernando, por su parte, ha querido calmar a José Luis. ¿Qué as se guarda en la manga, en esta ocasión, contra Enriqueta? Petra, visiblemente consumida por la culpa, ha tomado la firme decisión de enfrentarse, de una vez por todas, a Pura. ¿Ha llegado el final de las parteras?

Jueves 13 de agosto en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 465)

Victoria y Mercedes no tienen reparos a la hora de estrechar su alianza contra Dámaso. Por si fuera poco, cuando la Salcedo descubre al bebé que Luisa y Bárbara ocultan, sucede algo verdaderamente inesperado. ¿Acaso podría haberse encariñado con el que es su sobrino nieto? José Luis, por su parte, ha querido hacer a Rafael una firme petición que podría llegar a cambiar el destino de todos.

Viernes 14 de agosto en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 466)

Rosalía y Leonor, por fin, conocen al hijo de Adriana. Dámaso, por su parte, vuelve a amenazar a Mercedes y ordena a las parteras que preparen al bebé. En cuanto a Petra, no ha podido evitar quedarse profundamente horrorizada al descubrir para qué lo quiere realmente. ¿Qué es lo que Dámaso tiene entre manos?