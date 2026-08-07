No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 6 de agosto, los espectadores de La 1 de Televisión Española han podido disfrutar del capítulo 460 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, han tenido la oportunidad de ver cómo Rafael está envuelto en una situación verdaderamente compleja. Por un lado, ante Dámaso, y por otro, ante Enriqueta, se ve obligado a enfrentarse a uno de los mayores dilemas de su vida.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han tenido la oportunidad de ver cómo, en palacio, las parteras no tienen reparos a la hora de defenderse ante Bárbara, Leonor y Rosalía. Todo ello mientras Luisa no duda un solo segundo en tratar de hacer todo lo que está en su mano para buscar en la cabaña la prueba con la que demostrar, de alguna forma, que María y el hijo de Adriana fueron intercambiados. Lo que encuentra termina provocándole las lágrimas. ¡Es absolutamente incapaz de creerlo!

¿Qué sucede en el capítulo 461 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 7 de agosto?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo Luisa no duda un solo segundo en escapar por el monte con el bebé. Todo ello mientras las parteras corren tras ella, y parecen estar a punto de alcanzarla. ¡La tensión se palpa en el ambiente!

Enriqueta, por su parte, ha recibido una noticia de lo más inesperada de parte de don Hernando, y se trata de algo que tiene estrecha relación con sus hijos. ¿Qué habrá ocurrido, exactamente? En cuanto a Rafael, no duda un solo segundo en compartir con Rosalía un momento de, quizá, demasiada complicidad. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.