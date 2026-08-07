Avance de ‘La Promesa’ de hoy, 7 de agosto: Jacobo regresa y no quiere separarse de Martina
Avance de 'La Promesa' de hoy, 6 de agosto: Julieta hace una advertencia a Manuel sobre Ciro
Avance semanal de 'La Promesa', del 3 al 7 de agosto: Leocadia confiesa toda la verdad sobre su pasado
La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 6 de agosto, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 881 de La Promesa. De esta manera tan concreta, han observado cómo Máximo pide tiempo para pensarse lo de reconocer a Ángela como hija, mientras que María Fernández invita a sus compañeras al bautizo de Janita, pero no a los señores. Así pues, Alonso, Curro y Manuel piden a la doncella poder asistir al bautizo. Todo ello mientras Cristóbal reprocha a Leocadia su actitud.
Todo ello mientras le recuerda que quiere a Ángela como a una hija. Teresa se queda profundamente descolocada al ver a Petra defender a su hermana Tomasa. Ella, por su parte, termina enterándose de la verdadera intención de Julio, que es vengarse de las cocineras. Carlo confiesa a María su amor y su deseo de casarse cuanto antes, mientras que Manuel trata de arreglar las cosas con Julieta. Ella le advierte que vigile a Ciro o acabará arrasando con todo. Lorenzo y Ciro ponen en marcha su plan para aprovecharse del heredero del marquesado, mientras que Adriano recibe buenas noticias del oftalmólogo. Así pues, para celebrarlo, Martina le propone una escapada, pero todo queda en un segundo plano cuando Jacobo regresa a palacio de manera inesperada.
¿Qué sucede en el capítulo 882 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 7 de agosto?
De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Jacobo confiesa a Adriano que no concibe su vida sin Martina y Adriano se siente fatal. Petra pone muchas trabas al bautizo de Janita, lo que hace temer a los demás que haya vuelto a las andadas.
María Fernández explica a Carlo que le quiere, pero no de una forma apasionada, sino que se trata de un amor que se va construyendo. Cristóbal recrimina a las cocineras que el postre de los señores estuviese asqueroso, por lo que Candela sospecha que Julio les ha declarado la guerra. Curro reprocha a Máximo que no valore tener una hija como Ángela, mientras que Julieta habla con Manuel para que defienda su empresa. Eso sí, para él su prioridad en estos momentos es Julieta.
Petra continúa dando la razón a los «duquesitos», por lo que hace saltar las alarmas entre las chicas. Carlo comienza su campaña para convencer a María de casarse aprovechando el bautizo, por lo que moviliza a Teresa y a Pía para que puedan conseguirlo. Máximo toma una decisión definitiva respecto al reconocimiento público de Ángela como hija. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
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